كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 1
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

0 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يهنئ مجلس الأهلي الجديد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:53 م 01/11/2025
الخطيب وأبوريدة

الخطيب وهاني أبوريدة- صورة أرشيفية

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة رسالة تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد برئاسة محمود الخطيب بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للنادي بانتخابه لدورة جديدة.

وأعرب اتحاد الكرة عن تمنياته لمجلس الإدارة الجديد ورئيسه كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

كما يتطلع الاتحاد المصري لكرة القدم لاستمرار التعاون بين الاتحاد والأهلي من أجل رفعة الكرة المصرية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنت، أمس الجمعة، عن فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية.

الخطيب حصل على 93%.. نتيجة انتخابات مجلس إدارة الأهلي بالأرقام

مجلس إدارة النادي الأهلي للدورة الانتخابية الجديدة (2025-2029)

رئيس مجلس الإدارة: محمود الخطيب.

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: أحمد حسام عوض - سيد عبد الحفيظ - حازم هلال - طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الجارحي - محمد الدماطي.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري فاروق - رويدا هشام طلبة.

 

الأهلي محمود الخطيب انتخابات الاهلي هاني أبوريدة سيد عبدالحفيظ مجلس الاهلي الجديد

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

