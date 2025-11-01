بيان رسمي.. اتحاد الكرة يهنئ مجلس الأهلي الجديد

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة رسالة تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد برئاسة محمود الخطيب بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للنادي بانتخابه لدورة جديدة.

وأعرب اتحاد الكرة عن تمنياته لمجلس الإدارة الجديد ورئيسه كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

كما يتطلع الاتحاد المصري لكرة القدم لاستمرار التعاون بين الاتحاد والأهلي من أجل رفعة الكرة المصرية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنت، أمس الجمعة، عن فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية.

مجلس إدارة النادي الأهلي للدورة الانتخابية الجديدة (2025-2029)

رئيس مجلس الإدارة: محمود الخطيب.

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: أحمد حسام عوض - سيد عبد الحفيظ - حازم هلال - طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الجارحي - محمد الدماطي.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري فاروق - رويدا هشام طلبة.