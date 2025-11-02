المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: عامر صبري وأيمن الطويل ينضمان لجهاز عبد الرؤوف في الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:46 م 01/11/2025
عبد الناصر محمد وأحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤ

عبد الناصر محمد وأحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت

انضم الثنائي عامر صبري وأيمن الطويل، للجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، والذي سيتولى قيادة الفريق الأبيض في مواجهة الغد، ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الثنائي عامر صبري وأيمن الطويل قد تواجدا اليوم في مران الفريق الأبيض لمعاونة عبد الرؤوف.

وأوضح أن الثنائي سيعاونا عبد الرؤوف في مواجهة طلائع الجيش، حيث يتواجد عامر صبري كمدرب مساعد، وأيمن الطويل مدربًا لحراس المرمى.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة عقب اللقاء، لحسم موقف الثنائي من الانضمام بصفة نهائية لجهاز عبد الرؤوف في مباريات كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، غدًا الأحد، في تمام الخامسة مساءً.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك أحمد عبد الرؤوف عامر صبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
تشيلسي

تشيلسي

71

فرصة لتوتنهام بعد تسديدة من محمد قودوس على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg