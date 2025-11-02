انضم الثنائي عامر صبري وأيمن الطويل، للجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، والذي سيتولى قيادة الفريق الأبيض في مواجهة الغد، ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الثنائي عامر صبري وأيمن الطويل قد تواجدا اليوم في مران الفريق الأبيض لمعاونة عبد الرؤوف.

وأوضح أن الثنائي سيعاونا عبد الرؤوف في مواجهة طلائع الجيش، حيث يتواجد عامر صبري كمدرب مساعد، وأيمن الطويل مدربًا لحراس المرمى.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة عقب اللقاء، لحسم موقف الثنائي من الانضمام بصفة نهائية لجهاز عبد الرؤوف في مباريات كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، غدًا الأحد، في تمام الخامسة مساءً.