يلتقي نادي الزمالك مع ضيفه طلائع الجيش، في تمام الخامسة من مساء الأحد، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويبحث كلا الفريقين عن استعادة ذاكرة الانتصارات، التي غابت عنهما في الجولات الماضية من المسابقة المحلية.

وكان الزمالك قد تعادل في الأسبوع الثاني عشر مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، بينما تعادل الطلائع مع زد بهدفين لكل فريق.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار في الدوري المصري خلال آخر 4 جولات، ليفقد صدارة جدول الترتيب، محتلًا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

ودفعت سلسلة النتائج السلبية إدارة القلعة البيضاء، للإطاحة بالمدرب البلجيكي يانيك فيريرا من منصبه، مع تولي أحمد عبد الرؤوف منصب المدير الفني بصورة مؤقتة في لقاء الطلائع، ثم مباراتي كأس السوبر المصري.

وفي المقابل لم يحقق طلائع الجيش أي انتصار في الدوري خلال آخر 6 مباريات لعبها، حيث كان فوزه الأخير على حساب مودرن سبورت، يوم 14 سبتمبر الماضي.

ويدخل الطلائع لقاء اليوم محتلًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الطلائع عودة لاعب خط الوسط أحمد حمدي، بينما استمر غياب أحمد شريف وآدم كايد بداعي الإصابة.

وفي المقابل سيفتقد نادي طلائع الجيش بقيادة مدربه هيثم شعبان، لخدمات هدافه التوجولي إسماعيل أجورو، بداعي الإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء.

بطاقة المباراة

الحدث: الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري

المواجهة: الزمالك ضد طلائع الجيش

الموعد: الأحد 2 نوفمبر 2025

التوقيت: الخامسة مساءً

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

القناة الناقلة: أون سبورت

الحكم: محمد الغازي