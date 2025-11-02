يشهد اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراتي الزمالك أمام طلائع الجيش، والأهلي أمام المصري البورسعدي في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.

ويلعب أيضًا بيراميدز أمام الاتحاد السكندري، وسيراميكا كليوباترا أمام بتروجيت في نفس الجولة من الدوري المصري.

وتستكمل منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي، بمباراتي وست هام ضد نيوكاسل يونايتد، ومانشستر سيتي أمام بورنموث.

وفي الدوري الإسباني، يقام 4 مباريات مساء اليوم، يأتي على رأسها لقاء برشلونة ضد إلتشي.

ويلعب ميلان ضد روما في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ومن المحتمل أن يظهر المصري مصطفى محمد، رفقة فريقه نانت أمام ميتز في الجولة الحادية عشرة.

وإليكم أبرز المباريات

الدوري المصري

الزمالك - طلائع الجيش - الساعة 5 مساءً - أون سبورت1

بيراميدز - الاتحاد السكندري - الساعة 5 مساءً - أون سبورت2

الأهلي - المصري البورسعيدي - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1

سيراميكا كليوباترا - بتروجيت - الساعة 8 مساءً - أون سبورت2.

الدوري الإنجليزي

وست هام - نيوكاسل يونايتد - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

مانشستر سيتي - بورنموث - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الإسباني

برشلونة - إلتشي - الساعة 7:30 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا - إنتر - الساعة 1:30 مساءً.

ميلان - روما - الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الفرنسي

نانت - ميتز الساعة 6:15 مساءً - بي إن سبورتس HD6.