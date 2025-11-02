يستعد نادي الزمالك لمواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري، أمام طلائع الجيش على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار في الدوري المصري خلال آخر 4 جولات، ليفقد صدارة جدول الترتيب، محتلًا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وفي المقابل لم يحقق طلائع الجيش أي انتصار في الدوري خلال آخر 6 مباريات لعبها، محتلًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتُنقل أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي تقام على أرضية "ستاد القاهرة الدولي"، عبر قناة "أون سبورت 1".