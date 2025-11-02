يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التعادل الذي وقع فيه خلال المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1.

وتعد هذه المباراة الأولى التي يديرها أحمد عبد الرؤوف الذي تولى المهمة الفنية خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا الذي رحل بسبب النتائج السلبية التي يقع فيها الفريق مؤخرًا.

وبالتالي يرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز لأكثر من هدف أهمهم هو استعادة الثقة للاعبين، قبل خوض بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها خلال أيام في الإمارات، حيث سيواجه الفارس الأبيض نظيره بيراميدز في نصف النهائي، قبل أن يحدد مصيره سواء بالصعود للنهائي في حالة الفوز أو لعب مباراة المركز الثالث والرابع.

الزمالك يدخل مباراته مع طلائع الجيش محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

التشكيل المتوقع للزمالك

وعلم "يلا كورة" أن أحمد عبد الرؤوف لن يقوم بإجراء أي تعديل على تشكيل الفريق الأبيض خلال مباراة طلائع الجيش، مقارنة بمباراة البنك الأهلي الماضية.

حيث سيبدأ نادي الزمالك بالرباعي الدفاعي محمود بنتايك، وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وعمر جابر، بالإضافة إلى تواجد ثلاثي الوسط دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر، ووجود الثلاثي الهجومي المعتاد.

ليكون تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.