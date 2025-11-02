موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعادل الإيجابي بهدف لثمله الذي وقع فيه خلال مباراة بتروجت الماضية في بطولة الدوري المصري.

الأهلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة جمعهم من 11 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة.

بينما يتواجد المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي، في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، حيث انتصر في 5 مباريات وتعادل 4 وتلقى هزيمتين.

يعلم الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، أهمية الفوز في هذه المباراة بالأخص وأنها الأخيرة قبل بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات، حيث يلتقي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي ثم ينتظر تحديد مصيره سواء بالصعود للنهائي أو اللعب على المركز الثالث والرابع.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

تقام مباراة الأهلي والمصري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتُنقل أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي تقام على أرضية "استاد برج العرب"، عبر قناة "أون سبورت 1".