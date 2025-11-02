المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:35 ص 02/11/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعادل الإيجابي بهدف لثمله الذي وقع فيه خلال مباراة بتروجت الماضية في بطولة الدوري المصري.

الأهلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة جمعهم من 11 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة.

بينما يتواجد المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي، في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، حيث انتصر في 5 مباريات وتعادل 4 وتلقى هزيمتين.

يعلم الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، أهمية الفوز في هذه المباراة بالأخص وأنها الأخيرة قبل بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات، حيث يلتقي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي ثم ينتظر تحديد مصيره سواء بالصعود للنهائي أو اللعب على المركز الثالث والرابع.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

تقام مباراة الأهلي والمصري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتُنقل أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي تقام على أرضية "استاد برج العرب"، عبر قناة "أون سبورت 1".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري المصري البورسعيدي القناة الناقلة موعد مباراة الأهلي والمصري

