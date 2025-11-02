أعلن الجهازان الفنيان لنادي بيراميدز والاتحاد السكندري، تشكيل الفريقين للمواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وينطلق اللقاء في الخامسة مساءً على أرضية ملعب 30 يونيو.

تشكيل بيراميدز

كشف كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، والذي شهد تواجد المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي على مقاعد البدلاء.

وجاءت اختيارات المدرب الكرواتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي.

تشكيل الاتحاد السكندري

استقر الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، بقيادة تامر مصطفى، على تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: محمود شبانة - أبو بكر ليادي - مؤمن شريف - كناريا

خط الوسط: كريم الديب - عبد الغني محمد - محمد توني - سيفوري ايساك

خط الهجوم: فادي فريد - فافور أكيم

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جنش - محمود علاء - ناصر ناصر - محمد سامي - عبد الرحمن بودي - عمرو جمعة - إسلام سمير - أدهم علاء - أحمد عاطف.