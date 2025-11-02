المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

0 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حمدي ضد فريد.. تشكيل بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:01 م 02/11/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

أعلن الجهازان الفنيان لنادي بيراميدز والاتحاد السكندري، تشكيل الفريقين للمواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وينطلق اللقاء في الخامسة مساءً على أرضية ملعب 30 يونيو.

تشكيل بيراميدز

كشف كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، والذي شهد تواجد المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي على مقاعد البدلاء.

وجاءت اختيارات المدرب الكرواتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي.

تشكيل الاتحاد السكندري

استقر الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، بقيادة تامر مصطفى، على تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: محمود شبانة - أبو بكر ليادي - مؤمن شريف - كناريا

خط الوسط: كريم الديب - عبد الغني محمد - محمد توني - سيفوري ايساك

خط الهجوم: فادي فريد - فافور أكيم

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جنش - محمود علاء - ناصر ناصر - محمد سامي - عبد الرحمن بودي - عمرو جمعة - إسلام سمير - أدهم علاء - أحمد عاطف.

مباراة الاتحاد السكندري القادمة
الدوري المصري الاتحاد السكندري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الزمالك

الزمالك

- -
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1

بداية الشوط الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1

حكم المباراة أطلق صافرة البداية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg