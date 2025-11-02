عزز ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقدم الأبيض بهدف ثان، خلال المباراة الجارية الآن ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتقدم على طلائع الجيش (3-0)، في مباراة انطلقت بحلول الخامسة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الـ 13 من المسابقة.

هدف ناصر ماهر

ناصر ماهر تمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح الزمالك وله، في الدقيقة 49، بعد كرة عرضية أرسلها أحمد فتوح، ثم سدد من المرة الأولى لكن الحارس تصدى لها، قبل أن يتابعها ويسكنها الشباك.

جووووول ⚽️ ناصر ماهر يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك طلائع الجيش بعد عرضية رائعة من فتوح 🏹⚪️ pic.twitter.com/oxUphu6IH0 — ON Sport (@ONTimeSports) November 2, 2025

وكان ناصر ماهر سجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما استقبل كرة طولية من نبيل عماد دونجا في ظهر الدفاع.

ووقع ناصر ماهر على هدفين في مباراة واحدة، للمرة الثالثة في مسيرته، حيث فعلها من قبل مرتين بقميص مودرن سبورت، ضد بيراميدز وسموحة.

بينما أصبحت هذه الثنائية بقميص الزمالك في شباك طلائع الجيش، هي المرة الثالثة التي يسجلها فيها هدفين خلال مباراة واحدة.