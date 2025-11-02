المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الثالثة في مسيرته.. ناصر ماهر يوقع على ثنائية الزمالك ضد الطلائع (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:36 م 02/11/2025
ناصر ماهر

احتفال ناصر ماهر بهدفه أمام طلائع الجيش

عزز ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقدم الأبيض بهدف ثان، خلال المباراة الجارية الآن ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتقدم على طلائع الجيش (3-0)، في مباراة انطلقت بحلول الخامسة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الـ 13 من المسابقة.

هدف ناصر ماهر

ناصر ماهر تمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح الزمالك وله، في الدقيقة 49، بعد كرة عرضية أرسلها أحمد فتوح، ثم سدد من المرة الأولى لكن الحارس تصدى لها، قبل أن يتابعها ويسكنها الشباك.

وكان ناصر ماهر سجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما استقبل كرة طولية من نبيل عماد دونجا في ظهر الدفاع.

ووقع ناصر ماهر على هدفين في مباراة واحدة، للمرة الثالثة في مسيرته، حيث فعلها من قبل مرتين بقميص مودرن سبورت، ضد بيراميدز وسموحة.

بينما أصبحت هذه الثنائية بقميص الزمالك في شباك طلائع الجيش، هي المرة الثالثة التي يسجلها فيها هدفين خلال مباراة واحدة.

الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش ناصر ماهر

