مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"ممنوع التصوير".. طلب عاجل من الأهلي قبل مباراة المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:45 م 02/11/2025
الأهلي

فريق الأهلي - صورة أرشيفية

طلب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من منظمي لقاء فريقه أمام المصري البورسعيدي، عدم تصوير مقاعد البدلاء خلال أحداث اللقاء.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، إن وليد صلاح الدين طلب من منظمي المباراة والقائمين على التصوير عدم التقاط صور لمقاعد البدلاء.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن طلب مدير الكرة في الأهلي يأتي بسبب أحداث المباراة الماضية، والتي شهدت بعض المشادات.

وكان فريق الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية مع بتروجت بنتيجة 1-1، في لقاء أقيم على ملعب "الكلية الحربية" ضمن الأسبوع الـ12.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

الأهلي الدوري المصري المصري وليد صلاح الدين

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

6

تمريرة من ديانج لكن جراديشار لم يلحق بها وخرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
إلتشي

إلتشي

32

فرينكي دي يونج سدد من خارج منطقة الجزاء وكرته اصطدمت في الدفاع ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
بورنموث

بورنموث

70

عرضية لبورنموث ويقابلها ماركوس تافيرنييه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وتمر بعيدة عن المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
