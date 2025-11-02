طلب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من منظمي لقاء فريقه أمام المصري البورسعيدي، عدم تصوير مقاعد البدلاء خلال أحداث اللقاء.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، إن وليد صلاح الدين طلب من منظمي المباراة والقائمين على التصوير عدم التقاط صور لمقاعد البدلاء.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن طلب مدير الكرة في الأهلي يأتي بسبب أحداث المباراة الماضية، والتي شهدت بعض المشادات.

وكان فريق الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية مع بتروجت بنتيجة 1-1، في لقاء أقيم على ملعب "الكلية الحربية" ضمن الأسبوع الـ12.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 19 نقطة.