تشكيل الأهلي.. 3 تغييرات.. وجراديشار يقود الهجوم أمام المصري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:47 م 02/11/2025
الأهلي

النادي الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري.

الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق المصري بالمرتبة الخامسة برصيد 19 نقطة.

تشكيل الأهلي

تشكيل الأهلي الأساسي يشهد عدم تواجد التونسي محمد علي بن رمضان، الغائب عن هذه المباراة لشعوره بإجهاد في العضلة الخلفية، ويعوضه مروان عطية.

كما يعود نييتس جراديشار لقيادة هجوم الأهلي، فيما يجلس المغربي أشرف بنشرقي على دكة البدلاء في لقاء اليوم، ليشهد تشكيل 3 تغييرات عن مواجهة بتروجيت.

ويأتي تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد زيزو.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه، نييتس جراديشار.

الأهلي الدوري المصري المصري البورسعيدي ييس توروب مباراة الأهلي والمصري

