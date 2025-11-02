أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري.

الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق المصري بالمرتبة الخامسة برصيد 19 نقطة.

تشكيل المصري البورسعيدي

يفقد المصري خدمات صلاح محسن للإيقاف، لتراكم الإنذارات، بالإضافة إلى إصابة ميدو جابر على مستوى الركبة.

ويأتي تشكيل المصري البورسعيدي ضد الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، موجيشا.

خط الوسط: محمود حمادة، حسن علي، مصطفى أبو الخير، عمرو سعداوي.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، منذر طمين.

يجلس على دكة البدلاء: عصام ثروت، أحمد منصور، كريم العراقي، محمد هاشم، عمر الساعي، أحمد القرموطي، حسين فيصل، أحمد علي عامر وكينجسلي أدوو.