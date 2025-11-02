المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بكاء بيزيرا و3 إصابات.. لقطات من مباراة الزمالك وطلائع الجيش (فيديو وصور)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:39 م 02/11/2025
استعاد فريق الزمالك طريق الانتصارات من جديد على مستوى بطولة الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري.

وكان فريق الزمالك غاب عن تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات بعد التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة كانت أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة حالتين إصابة بداية من الجناح البرازيلي خوان بيزيرا والذي خرج متأثرًا من إصابته في العضلة الخلفية، كما خرج أحمد فتوح من اللقاء بعدما تعرض للإصابة أيضًا.

كما خرج الحارس محمد صبحي في الشوط الثاني متأثرًا من إصابة تعرض لها في الشوط الأول ليشارك بدلاً منه المهدي سليمان.

اللقاء شهد أيضًا حديث جانبي بين الثنائي نبيل عماد "دونجا" وحسام عبد المجيد خلال أحداث المباراة.

وتعتبر هذه المباراة هيّ الأولى للمدرب أحمد عبد الرؤوف والذي قاد المهمة الفنية مؤقتًا عقب إقالة البلجيكي يانيك فيريرا بسبب سوء النتائج.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل في أبو ظبي بالإمارات.

لمشاهدة لقطات من مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. اضغط على الرابط 

 

الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري خوان بيزيرا

