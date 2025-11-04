بيان رسمي.. الأهلي يعلن منصب ومهام سيد عبد الحفيظ

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تعيين سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة قائمًا بأعمال المشرف العام على كرة القدم.

وعقد الأهلي، أمس الإثنين، اجتماع المجلس الأول بتشكيله الجديد برئاسة محمود الخطيب ونائبه ياسين منصور.

وأصبح عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف العام لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وتشمل مهام سيد عبد الحفيظ الإشراف على الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية ونادي داخلي، مع وضع رؤية شاملة لتنمية القطاع الاستثماري لقطاع كرة القدم بالتنسيق مع شركة الأهلي لكرة القدم، على أن تكون هناك ميزانية محددة لكل مكون من مكونات القطاع، ومنها الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الأهلي أعلن في جلسته الأولى التي عقدت مساء الإثنين تفويض محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، بملف الإشراف على شئون كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي.

مجلس الأهلي الجديد

محمود الخطيب (الرئيس)

ياسين منصور (النائب)

خالد مرتجي (أمين الصندوق)

الأعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبدالحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام