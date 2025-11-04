المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد أزمة المنتخب الثاني.. مصدر بالرابطة ليلا كورة: لا تأجيل لمباراتي بيراميدز

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

10:20 ص 04/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

كشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المحترفة المصرية عن الموقف النهائي من تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري يومي 3 و6 ديسمبر من أجل المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويرتبط بيراميدز بمباراتين في الدوري الممتاز يومي 3 و6 ديسمبر أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت، وهو ما تسبب في أزمة لمنتخب مصر الثاني.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة إن رابطة الأندية استقرت على عدم تأجيل مباراتي بيراميدز يومي 3 و6 ديسمبر بسبب ضيق الوقت.

وأضاف أن رابطة الأندية ملتزمة بإنهاء المرحلة الأولى من الدوري يوم 7 مارس لتحديد المنافسين على اللقب والفرق التي ستتنافس للهروب من الهبوط.

وكان حلمي طولان هدد بالرحيل عن تدريب منتخب مصر الثاني بسبب عدم التنسيق مع اتحاد الكرة والرابطة، خاصة وأن المنتخب يضم بعض لاعبي بيراميدز.

"تهديد بالانسحاب وهجوم على الرابطة".. رسائل نارية من طولان بسبب أزمات منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الدوري المصري كأس العرب بيراميدز رابطة الأندية ترتيب الدوري المصري منتخب مصر الثاني

