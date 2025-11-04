كشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المحترفة المصرية عن الموقف النهائي من تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري يومي 3 و6 ديسمبر من أجل المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويرتبط بيراميدز بمباراتين في الدوري الممتاز يومي 3 و6 ديسمبر أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت، وهو ما تسبب في أزمة لمنتخب مصر الثاني.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة إن رابطة الأندية استقرت على عدم تأجيل مباراتي بيراميدز يومي 3 و6 ديسمبر بسبب ضيق الوقت.

وأضاف أن رابطة الأندية ملتزمة بإنهاء المرحلة الأولى من الدوري يوم 7 مارس لتحديد المنافسين على اللقب والفرق التي ستتنافس للهروب من الهبوط.

وكان حلمي طولان هدد بالرحيل عن تدريب منتخب مصر الثاني بسبب عدم التنسيق مع اتحاد الكرة والرابطة، خاصة وأن المنتخب يضم بعض لاعبي بيراميدز.

"تهديد بالانسحاب وهجوم على الرابطة".. رسائل نارية من طولان بسبب أزمات منتخب مصر الثاني