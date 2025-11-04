المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسبب 3 قضايا.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك

محمد خيري

كتب - محمد خيري

12:59 م 04/11/2025
شعار الزمالك

نادي الزمالك

أعلنت بوابة إيقاف القيد الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك.

وجاء إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب المستحقات الخارجية التي لم يلتزم النادي بسدادها في الفترة الماضية.

وكشف الاتحاد الدولي أن إيقاف الزمالك، الذي تم إقراره بتاريخ 3 نوفمبر الحالي سببه قضايا مختلفة، دون الكشف عن تفاصيل تلك القضايا.

ووفقا للمنشور على الموقع، فإن الإيقاف مستمر لحين حل القضايا التي صدرت بسببها قرارات الإيقاف.

وكان يلا كورة قد كشف قبل أيام عن حصول محمد أشرف روقا، لاعب حرس الحدود حاليا، على حكم ضد الزمالك، ناديه السابق، في قضية مستحقاته المتأخرة لدى النادي. طالع التفاصيل من هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فيفا

