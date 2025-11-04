بسبب 3 قضايا.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك

أعلنت بوابة إيقاف القيد الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك.

وجاء إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب المستحقات الخارجية التي لم يلتزم النادي بسدادها في الفترة الماضية.

وكشف الاتحاد الدولي أن إيقاف الزمالك، الذي تم إقراره بتاريخ 3 نوفمبر الحالي سببه قضايا مختلفة، دون الكشف عن تفاصيل تلك القضايا.

ووفقا للمنشور على الموقع، فإن الإيقاف مستمر لحين حل القضايا التي صدرت بسببها قرارات الإيقاف.

وكان يلا كورة قد كشف قبل أيام عن حصول محمد أشرف روقا، لاعب حرس الحدود حاليا، على حكم ضد الزمالك، ناديه السابق، في قضية مستحقاته المتأخرة لدى النادي. طالع التفاصيل من هنا