المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 1
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري المصري.. زد أمام البنك الأهلي.. والمقاولون ضد سموحة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:24 م 04/11/2025
مباراة زد وطلائع الجيش - صورة أرشيفية

ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري

تختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يلتقي زد مع البنك الأهلي، بينما يستضيف المقاولون العرب نظيره سموحة.

زد ضد البنك الأهلي

في المباراة الأولى، يدخل فريق البنك الأهلي بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التعادل الثمين الذي حققه أمام الزمالك في الجولة الماضية، ويأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

في المقابل، يسعى فريق زد بقيادة محمد شوقي لتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات، خاصة أنه يتفوق على البنك الأهلي بمركزين في جدول المسابقة، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة من 12 مباراة.

المقاولون العرب ضد سموحة

أما في المباراة الثانية، فيستضيف فريق المقاولون العرب نظيره سموحة على ملعب الجبل الأخضر، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض للبناء على الفوز الأخير أمام مودرن سبورت من أجل التقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط جمعها من 12 مباراة، بينما يدخل سموحة اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، طامحًا للعودة بالنقاط الثلاث ومواصلة التقدم نحو النصف الأعلى من جدول الدوري.

مباراة المقاولون العرب القادمة
الدوري المصري نتائج مباريات الدوري المصري زد ضد البنك الأهلي المقاولون العرب ضد سموحة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
أرسنال

أرسنال

3

أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، بينما اكتفى سلافيا براج بالحصول على نقطتين فقط في انتظار الفوز الأول هذا الموسم.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg