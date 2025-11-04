خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في مدينة أبو ظبي الإماراتية استعدادًا للمشاركة في مسابقة كأس السوبر المصري، وذلك في حضور هشام نصر رئيس البعثة وجون إدوارد المدير الرياضي للأبيض.

ويشارك فريق الزمالك في كأس السوبر المصري، بصفته بطل كأس مصر، ليتنافس مع الثلاثي، الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز، وسيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة، وبيراميدز المدعو بالبطاقة الذهبية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ويستضيف اللقاء ملعب آل نهيان بنادي الوحدة وذلك يوم الخميس المقبل.

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز

أدى لاعبو الزمالك، فقرة بدنية قوية خلال مران الفريق اليوم الذي أقيم على ملعب قصر الإمارات، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني للأبيض، الذي حرص على رفع الحمل لدى اللاعبين في إطار البرنامج الموضوع لهم تحضيرًا للمباراة.

وخصص الجهاز الفني للزمالك، مجموعة من الفقرات الفنية والخططية للاعبين، من أجل تنفيذها خلال التدريبات، والتي تضمنت متابعة دقيقة من أحمد عبد الرؤوف المدير الفني من أجل تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

قائمة الزمالك لكأس السوبر المصري

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.