المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 2
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

0 2
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

1 1
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

في حضور إدوارد وهشام نصر.. الزمالك يبدأ تحضيراته لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:15 م 04/11/2025
الزمالك

فريق الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في مدينة أبو ظبي الإماراتية استعدادًا للمشاركة في مسابقة كأس السوبر المصري، وذلك في حضور هشام نصر رئيس البعثة وجون إدوارد المدير الرياضي للأبيض.

ويشارك فريق الزمالك في كأس السوبر المصري، بصفته بطل كأس مصر، ليتنافس مع الثلاثي، الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز، وسيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة، وبيراميدز المدعو بالبطاقة الذهبية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ويستضيف اللقاء ملعب آل نهيان بنادي الوحدة وذلك يوم الخميس المقبل.

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز

أدى لاعبو الزمالك، فقرة بدنية قوية خلال مران الفريق اليوم الذي أقيم على ملعب قصر الإمارات، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني للأبيض، الذي حرص على رفع الحمل لدى اللاعبين في إطار البرنامج الموضوع لهم تحضيرًا للمباراة.

وخصص الجهاز الفني للزمالك، مجموعة من الفقرات الفنية والخططية للاعبين، من أجل تنفيذها خلال التدريبات، والتي تضمنت متابعة دقيقة من أحمد عبد الرؤوف المدير الفني من أجل تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

قائمة الزمالك لكأس السوبر المصري

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس السوبر المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سلافيا براج

سلافيا براج

0 2
أرسنال

أرسنال

47

جاء هدف أرسنال الثاني بعد تمريرة عرضية رائعة من تروسارد ويقابلها ميكيل ميرينو بلمسة بتسديدة على الطاير داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg