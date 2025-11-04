انتهت منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت العديد من المباريات الهامة التي ظل الصراع بها قائمًا حتى الدقائق الأخيرة.

وظل فريق سيراميكا كليوباترا متربعًا على جدول ترتيب الدوري المصري، إذ يستقر في القمة برصيد 26 نقطة، متفوقًا على الأهلي الوصيف والزمالك صاحب المركز الثالث، وبيراميدز الذي حل رابعًا.

ترتيب هدافي الدوري المصري

حافظ صلاح محسن، لاعب نادي المصري، على صدارته لجدول ترتيب الهدافين بالدوري، رغم غيابه عن المشاركة مع فريقه بالجولة الـ13 أمام الأهلي نظرًا للإيقاف.

وتواجد صديق إيجولا، لاعب سيراميكا كليوباترا، في الوصافة برصيد 5 نقاط، بعد أن سجل ثنائية مع فريقه أمام بتروجيت في الجولة المنتهية حديثًا.

وانضم أحمد ياسر ريان، لاعب البنك الأهلي، إلى صراع الهدافين، بتسجيله الهدف الرابع ليتقاسم الوصافة مع كل من، أحمد فاروق، عمر الساعي، ناصر ماهر، أسامة فيصل، تريزيجيه، عبد الرحيم دغموم، عدي الدباغ.

- صلاح محسن (المصري): 5 أهداف.

- صديق إيجولا (سيراميكا كليوباترا): 5 أهداف.

- أحمد فاروق (وادي دجلة): 4 أهداف.

- عمر الساعي (المصري): 4 أهداف.

- ناصر ماهر (الزمالك): 4 أهداف.

- أسامة فيصل (البنك الأهلي): 4 أهداف.

- محمود تريزيجيه (الأهلي): 4 أهداف.

- عبد الرحيم دغموم (المصري): 4 أهداف.

- عدي الدباغ (الزمالك): 4 أهداف.

- أحمد ريان (البنك الأهلي): 4 أهداف.