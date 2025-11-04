المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريان ينضم للمنافسة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ13

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:45 م 04/11/2025
أحمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان

انتهت منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت العديد من المباريات الهامة التي ظل الصراع بها قائمًا حتى الدقائق الأخيرة.

وظل فريق سيراميكا كليوباترا متربعًا على جدول ترتيب الدوري المصري، إذ يستقر في القمة برصيد 26 نقطة، متفوقًا على الأهلي الوصيف والزمالك صاحب المركز الثالث، وبيراميدز الذي حل رابعًا.

ترتيب هدافي الدوري المصري

حافظ صلاح محسن، لاعب نادي المصري، على صدارته لجدول ترتيب الهدافين بالدوري، رغم غيابه عن المشاركة مع فريقه بالجولة الـ13 أمام الأهلي نظرًا للإيقاف.

وتواجد صديق إيجولا، لاعب سيراميكا كليوباترا، في الوصافة برصيد 5 نقاط، بعد أن سجل ثنائية مع فريقه أمام بتروجيت في الجولة المنتهية حديثًا.

وانضم أحمد ياسر ريان، لاعب البنك الأهلي، إلى صراع الهدافين، بتسجيله الهدف الرابع ليتقاسم الوصافة مع كل من، أحمد فاروق، عمر الساعي، ناصر ماهر، أسامة فيصل، تريزيجيه، عبد الرحيم دغموم، عدي الدباغ.

- صلاح محسن (المصري): 5 أهداف.

- صديق إيجولا (سيراميكا كليوباترا): 5 أهداف.

- أحمد فاروق (وادي دجلة): 4 أهداف.

- عمر الساعي (المصري): 4 أهداف.

- ناصر ماهر (الزمالك): 4 أهداف.

- أسامة فيصل (البنك الأهلي): 4 أهداف.

- محمود تريزيجيه (الأهلي): 4 أهداف.

- عبد الرحيم دغموم (المصري): 4 أهداف.

- عدي الدباغ (الزمالك): 4 أهداف.

- أحمد ريان (البنك الأهلي): 4 أهداف.

الدوري المصري البنك الأهلي أحمد ياسر ريان

التعليقات

