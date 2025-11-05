المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد انتهاء مهمة اللجنة المؤقتة.. الإسماعيلي يعلن تسليم إدارة النادي إلى المجلس الجديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:51 م 05/11/2025
مجلس الإسماعيلي

مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد

أعلن النادي الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، عن انتهاء أعمال اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، برئاسة الدكتور إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والتي ضمت في عضويتها الدكتور ياسر سعيد، وكيل المديرية، والأستاذ محمد مرشدي، مدير الهيئات، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات تسليم النادي رسميًا إلى مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور طارق رحمي.

وجرت عملية التسليم بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة، ليبدأ المجلس الجديد مهامه رسميًا اعتبارًا من اليوم، عقب استكمال الإجراءات الخاصة بالتسليم والاستلام.

وفي أول قراراته، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي تعيين الأستاذ محمد رائف، عضو مجلس الإدارة، متحدثًا رسميًا باسم النادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل الإعلامي الفعّال وتوحيد الرسائل الصادرة عن النادي في مختلف القضايا والملفات.

مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد

ويضم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد كلًا من:

الدكتور طارق راشد رحمي – رئيسًا للمجلس

الدكتور إبراهيم محمد فارس – نائبًا للرئيس

الأستاذ علي حسين الأسود – أمينًا للصندوق

المستشار مصطفى عبد الستار موسى – عضوًا

الأستاذ مصطفى أمير درويش – عضوًا

الأستاذ محمد أحمد رائف – عضوًا

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الجديد لإدارة شؤون النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

الإسماعيلي أشرف صبحي النادي الإسماعيلي وزارة الشباب والرياضة مجلس إدارة الإسماعيلي طارق رحمي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
تشيلسي

تشيلسي

85

تسديدة رائعة من فاكوندو بونانوتي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى كاراباج إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg