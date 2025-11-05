أعلن النادي الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، عن انتهاء أعمال اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، برئاسة الدكتور إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والتي ضمت في عضويتها الدكتور ياسر سعيد، وكيل المديرية، والأستاذ محمد مرشدي، مدير الهيئات، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات تسليم النادي رسميًا إلى مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور طارق رحمي.

وجرت عملية التسليم بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة، ليبدأ المجلس الجديد مهامه رسميًا اعتبارًا من اليوم، عقب استكمال الإجراءات الخاصة بالتسليم والاستلام.

وفي أول قراراته، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي تعيين الأستاذ محمد رائف، عضو مجلس الإدارة، متحدثًا رسميًا باسم النادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل الإعلامي الفعّال وتوحيد الرسائل الصادرة عن النادي في مختلف القضايا والملفات.

مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد

ويضم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد كلًا من:

الدكتور طارق راشد رحمي – رئيسًا للمجلس

الدكتور إبراهيم محمد فارس – نائبًا للرئيس

الأستاذ علي حسين الأسود – أمينًا للصندوق

المستشار مصطفى عبد الستار موسى – عضوًا

الأستاذ مصطفى أمير درويش – عضوًا

الأستاذ محمد أحمد رائف – عضوًا

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الجديد لإدارة شؤون النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.