هل ينضم للأهلي؟.. اتحاد تواركة ليلا كورة: وجهة الزهواني المقبلة لم تحسم بعد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:59 م 05/11/2025
فؤاد الزهواني

فؤاد الزهواني

أكد نادي اتحاد تواركة المغربي، أن وجهة فؤاد الزهواني الظهير الأيسر للفريق، لم تحسم بعد وذلك في ظل وجود العديد من الاهتمامات لضم اللاعب الذي ظهر بشكل مميز خلال الآونة الأخيرة.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع ازدحام جدوله في ظل ارتباطه بالمشاركة في العديد من المسابقات المحلية والقارية.

ويحظى فؤاد الزهواني، لاعب اتحاد تواركة ومنتخب المغرب للشباب، بالعديد من الاهتمامات بالفترة الماضية، نتيجة المستوى الذي ظهر به اللاعب وخطف من خلاله الأنظار.

اتحاد تواركة يرد على رحيل الزهواني

تحدث عبد المولى الخنفري، المدير الإداري لنادي اتحاد التواركة، في تصريحات عبر "يلا كورة" بشأن الاهتمامات التي وصلت للفريق المغربي بشأن الزهواني، مؤكدًا على وجود مفاوضات مع عدة أندية، إلا أنه لم يفصح عنها.

وقال المدير الإداري لنادي اتحاد التواركة لـ"يلا كورة": "توجد العديد من المفاوضات مع مختلف الأندية التي أبدت رغبتها بالتعاقد مع فؤاد الزهواني".

وأضاف: "المفاوضات مع الأندية ما زالت جارية حتى الوقت الجاري، ولم تحسم وجهة اللاعب بعد، ويتعذر علينا مع الأسف الإفصاح عن أطرافها وتفاصيلها".

فؤاد الزهواني الموسم الجاري

شارك فؤاد الزهواني، رفقة اتحاد تواركة خلال مواجهتين فقط بالموسم الجاري، وذلك بواقع 138 دقيقة وحصل خلالهما اللاعب على بطاقة صفراء واحدة.

وظهر الزهواني رفقة منتخب المغرب تحت 20 عامًا، خلال مباراة واحدة أمام أمريكا والتي جرت وديًا بين الفريقين في سبتمبر الماضي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الدوري المغربي اتحاد تواركة فؤاد الزهواني

