حفل كبير وتدربنا جيدا.. ماذا قال توروب وعلي ماهر عن مباراة الأهلي مع سيراميكا؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:46 م 06/11/2025
توروب

ييس توروب - مدرب الأهلي

تحدث الدنماركي ييس توروب، وعلي ماهر، مدربا الأهلي وسيراميكا كليوباترا على الترتيب، عن طموحهم قبل المباراة الهامة في السوبر المصري.

ونقلت قناة أبو ظبي الرياضية، تصريحات للمدربين قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة.. حيث قال توروب: "نتطلع لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا جدًا، ومتشوقون لبداية المباراة ونؤدي مباراة جيدة".

وأضاف مدرب الأهلي: "لقد تدربنا واستعدينا بشكل جيد جدًا، وهذا وقت تحقيق الفوز إن شاء الله".

أما علي ماهر فقال: "نتمنى أن تكون مباراة اليوم أمام الأهلي تليق باسم مصر والإمارات، وتكون مباراة كبيرة وجميلة وحفلة كبيرة نستمتع بها جميعنا".

وأنهى مدرب سيراميكا كليوباترا: "نتمنى أن يكون جميع اللاعبين في حالاتهم الجيدة، ونقدم مباراة كبيرة تليق باسم سيراميكا".

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب هزاع بن زايد، في تمام الخامسة من مساء اليوم.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، أمام الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، في نهائي السوبر المصري.

ويعُد الأهلي هو صاحب أكثر عدد من الألقاب في بطولة السوبر المصري بـ 15 بطولة.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري علي ماهر سيراميكا كليوباترا توروب

