انضم أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، إلى قائمة منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر به الظهير الأيسر خلال الفترة الأخيرة، ليعود إلى صفوف الفراعنة بعد غياب دام طويلًا بسبب الأزمة التي مر بها مع الأبيض.

وغاب أحمد فتوح عن المشاركة مع الزمالك، على خلفية قرر انضباطي صدر بحقه كاد أن يطيح به خارج أسوار القلعة البيضاء، قبل أن يمتثل الظهير الأيسر للقرار، محاولًا إثبات جدارته.

غرامة وإيقاف وتحويل للتحقيق.. طوفان عقوبات من الزمالك ضد فتوح

أزمة تعرض لها فتوح

طلب أحمد فتوح، الحصول على إذن لمغادرة معسكر الزمالك المغلق من إدارة النادي، في وقت سابق، بسبب ظروف مرض عمه كما أوضح الظهير الأيسر، ليتضح لاحقًا أن اللاعب كان في أحد الأماكن العامة، ليتعرض لموجة من الانتقادات من الجماهير.

وتشاور جون إدوراد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، في اليوم التالي للواقعة، ليقرر الثنائي تغريم أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه مع إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، عما بدر منه.

أثار تصرف فتوح حالة من الغضب داخل الزمالك، إذ فكر الأبيض في إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة، ولكن بعد النظر إلى نتيجة التحقيق الذي فرض على الظهير الأيسر.

مصدر ليلا كورة: الزمالك يدرس رحيل أحمد فتوح

قرار يعيد فتوح

استقر الثنائي جون إدوارد وعبد الناصر محمد، بعد عدة أيام، على عودة فتوح لأداء تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة، تمهيدًا لمشاركته.

وظل فتوح يخوض برنامجه الفردي بعيدًا عن التدريبات الجماعية، ليغيب اللاعب عن مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا والتي جمعت بين الفريقين، في مستهل مشوارهما بالدوري المصري الممتاز، وحسمها الأبيض لصالحه بثنائية نظيفة.

وغاب أحمد فتوح، عن مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين، لحساب منافسات الجولة الثانية بالدوري، تزامنًا مع استبعاده من الانضمام إلى التدريبات الجماعية.

موقف فتوح من لقاء المقاولون.. تدريب منفرد في انتظار قرار فيريرا

اعتذار فتوح

وحرص أحمد فتوح، على التواجد في مدرجات ملعب القاهرة، خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، رغم استمرار استبعاده عن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

لم يكتف فتوح بظهوره مساندًا للزمالك أمام المقاولون العرب، إذ نشر اللاعب رسالة عبر حسابه على "انستجرام" اعتذر خلالها للنادي وإدارته وجماهيره عن التصرفات التي صدرت منه.

ونشر أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الآتي: "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي".

وأضاف: "وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني وأقسم بوعدي لكم بهذا وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم وشكري الخاص لمدير الكرة والوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".

عودة فتوح

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، في ذلك الوقت، على عودة فتوح إلى تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، والتي ستجمع بينهما لحساب منافسات الدوري المصري.

وتواجد أحمد فتوح، في تدريبات الفريق الجماعية للفريق، بعد نهاية البرنامج التأهيلي الذي خضع له بالفترة الماضية.

وظهر أحمد فتوح، في التدريبات البدنية مع زملائه بصورة طبيعية، قبل أن يشارك اللاعب في الفقرة الخططية والمناورة الفنية بشكل طبيعي.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن فتوح أبدى التزامه بالقرارت التي أصدرها مدير الكرة تجاهه في الفترة الأخيرة، ليعود إلى المشاركة في التدريبات بعد التأكد من جاهزيته بدنيًا.

وعاد فتوح للمشاركة مع الزمالك بشكل تدريجي، قبل أن يثبت اللاعب نفسه أمام أنظار الجهاز الفني للفريق، ليعود إلى المباريات مع الأبيض.

ماذا قدم فتوح؟

شارك أحمد فتوح، رفقة الزمالك خلال 8 مباريات بواقع 339 دقيقة في مختلف المسابقات بالموسم الحالي، ونجح اللاعب في تقديم تمريرة واحدة حاسمة.

بلغت دقة تمريرات أحمد فتوح خلال ظهوره مع الزمالك في الموسم الجاري إلى 84%، كما وصلت نسبة الكرات الطولية إلى 53%، ووصل معد التفوق في الثنائيات إلى 50%.

وظهر تفوق فتوح في مباراة بيراميدز بكأس السوبر بشكل مميز، إذ وصلت دقة تمريراته إلى 73%، وبلغت نسبة تفوقه في الثنائيات إلى 75%، كما شتت الكرة خلال 4 مناسبات.

وحاز فتوح على قناعة حسام حسن والجهاز الفني لمنتخب مصر، ليعود اللاعب من جديد إلى ارتداء قميص الفراعنة، أملًا في مواصلة إثبات الذات للمشاركة في كأس أمام أفريقيا بالمغرب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاته - محمود صابر - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة.

خط الهجوم: محمد صلاح - أسامه فيصل - صلاح محسن - مصطفي محمد.