وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى الجماهير لنبذ التعصب، ودعا لفكرة تنظيم المباريات الخيرية بين الأندية المصرية.

رسائل شيكابالا لنبذ التعصب

قال شيكابالا خلال ظهوره عبر قناة إم بي سي مصر: "سنظل شهر أو عدة أشهر نتحدث عن محمد صبري، لكن ماذا بعد، محمد صبري هناك نجوم كبار يتحدثون عنه، لكن هناك من يتوفى وهو في يلعب في الدرجة الربعة والخامسة، ولا أحد ينظر له".

أضاف: "الأشخاص المسؤولون عن كرة القدم، اللاعب ليس وهو على قيد الحياة فقط، محمد صبري الزمالك مشكورًا لن يتركه، لكن ماذا عن لاعب في الدرجة الرابعة وعقده محدودا، الناس تنظر للاعبين أصحاب العقود الكبيرة فقط".

تابع: "إلى متى سنظل في هذه الدوامة، وأنت على قيد الحياة لا يتحدث عنك أحد، وبعد وفاتك نتحدث عنه بكل شيء جيد، أحمد رفعت تحدث الجميع عنه شهر أو شهرين ولم تتم معاقبة أحد، لا بد من تغيير منظومة الكرة".

التعصب في التشجيع

شدد شيكابالا: "يجب حتى في التشجيع مراعاة أن اللاعب بني أدم وله أهل تسمع ما يقال، لكننا دائمًا نرى الجزء المكسور ونظل نضغط عليه، يجب أن يكون ذلك درسًا، ورأينا حضور نجوم الأهلي في جنازة محمد صبري، الدنيا لا تستحق".

أوضح: "أنا عاصرت هذه اللحظة في الملعب والناس "بتشتمني"، يمكن شيكا استحمل يمكن آخر لا يتحمل، هتشتم شيكا النهارده، مباراة الأهلي والزمالك المقبلة هتشتم مش عارف مين، وبكرة هتشتم مش عارف مين، شتمته، شتمت مراته وأمه وبنته، هتستفاد ايه ولا حاجة، اللي بتشتمه النهارده ده بكرة ممكن ميبقاش موجود".

تنظيم مباريات خيرية

أشار لاعب الزمالك السابق: "أرى في الخارج إقامة مباريات خيرية بين برشلونة وريال مدريد، أتمنى تنظيم مثل هذه المباريات في مصر، ويتم تخصيص صندوق للإيرادات".

اختتم تصريحاته: "أتمنى رؤية الأهلي يواجه المصري والأزمة تنتهي، أتمنى مشاهدة الزمالك يواجه الإسماعيلي، أو الأخير مع الأهلي، والجماهير تذهب للاستمتاع فقط، والإيرادات تستخدم في مثل هذه الظروف الطارئة (وفاة النجوم والأزمات)".