حقق فريق النادي الأهلي مواليد 2005 الفوز مساء اليوم الأحد، على نادي الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن دوري الجمهورية للشباب.

والتقى الأهلي بالزمالك مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الجمهورية للشباب، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر.

ويدين الأهلي بهذا الفوز للثنائي صامويل أوبونج الذي سجل الهدف الأول، وإبراهيما كاظم الذي سجل الهدف الثاني والثالث للفريق الأحمر.

ورفع الأهلي رصيده بهذه النتيجة إلى 18 نقطة، وذلك بعدما حقق الفوز 6 مرات وتلقى هزيمتين كالتالي: "خسر أمام مودرن سبورت 2-3، وفاز على فاركو 3-2، وعلى غزل المحلة 2-1، وعلى بيراميدز 3-2، وعلى إنبي 3-2، وعلى سيراميكا كليوباترا 2-1، وخسر أمام حرس الحدود 1-2، ثم انتصر اليوم ضد الزمالك بنتيجة 3-0، مسجلًا 19 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، ومحمد نجيب مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.