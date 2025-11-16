المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

6 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 1
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

ثلاثية بأقدام الأجانب.. الأهلي يهزم الزمالك في قمة دوري الجمهورية للشباب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:55 م 16/11/2025
الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك في قمة 2005

حقق فريق النادي الأهلي مواليد 2005 الفوز مساء اليوم الأحد، على نادي الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن دوري الجمهورية للشباب.

والتقى الأهلي بالزمالك مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الجمهورية للشباب، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر.

ويدين الأهلي بهذا الفوز للثنائي صامويل أوبونج الذي سجل الهدف الأول، وإبراهيما كاظم الذي سجل الهدف الثاني والثالث للفريق الأحمر.

ورفع الأهلي رصيده بهذه النتيجة إلى 18 نقطة، وذلك بعدما حقق الفوز 6 مرات وتلقى هزيمتين كالتالي: "خسر أمام مودرن سبورت 2-3، وفاز على فاركو 3-2، وعلى غزل المحلة 2-1، وعلى بيراميدز 3-2، وعلى إنبي 3-2، وعلى سيراميكا كليوباترا 2-1، وخسر أمام حرس الحدود 1-2، ثم انتصر اليوم ضد الزمالك بنتيجة 3-0، مسجلًا 19 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، ومحمد نجيب مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

الأهلي الزمالك دوري الجمهورية صامويل أوبونج إبراهيما كاظم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg