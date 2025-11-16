يستعد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لإجراء جلسة مع المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل مناقشة ملف الصفقات الجديدة في يناير 2026، إلى جانب الأسماء المرشحة للخروج في السوق الشتوي.

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من لاعب أجنبي للانتقال إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، إلى جانب ترشيح الثنائي الأجنبي، سواء المغربي أشرف داري أو السلوفيني نيتس جراديشار، للرحيل.

وعلم "يلا كورة" في وقت سابق أن إدارة الأهلي ترصد عدة مراكز لتدعيمها، سواء في الجانب الدفاعي أو في مركز الوسط، إلى جانب المهاجم، حيث يدور التفكير داخل صُنّاع القرار حول تدعيم هذا المركز بمهاجمين تحت السن وفوق السن.

وجاء ارتباط رحيل الثنائي نظرًا لكثرة إصابات أشرف داري منذ قدومه وعدم تقديمه الإضافة المطلوبة، كما يرغب النادي القاهري في تدعيم الجانب الهجومي بمهاجم أفضل من السلوفيني جراديشار.

ويعتبر أبرز الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف الأهلي في يناير 2026 لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت والذي دخل ضمن اهتمامات الزمالك أيضًا.

وكان فريق الأهلي قد نجح مؤخرًا في الفوز بلقب السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

جدير بالذكر أن فريق الأهلي يستعد حاليًا لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري، والمقرر لها السبت المقبل، في إطار دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

