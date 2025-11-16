المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

1 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

1 3
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 2
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

وسام أبو علي يستعيد ذكرياته مع الأهلي في مونديال الأندية

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:50 م 16/11/2025
وسام أبو علي

وسام أبو علي

حرص النجم الفلسطيني وسام أبو علي، على مغازلة ناديه السابق، الأهلي، مستعينًا بذكريات مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وقاد أبو علي هجوم المارد الأحمر في مونديال الأندية، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد إقصاء الفريق من دور المجموعات.

وسام أبو علي يستعيد ذكرياته مع الأهلي

ونشر النجم الفلسطيني عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صورًا من مشاركته مع الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح وسام خلال مشواره مع الأهلي في كأس العالم للاندية، على مدار مرحلة المجموعات، في تسجيل 3 أهداف، وكانوا جميعًا خلال التعادل (4-4) ضد بورتو البرتغالي.

ورحل المهاجم ذي الـ26 عامًا، عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، بعد نهاية مشوار الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء رحيل النجم الفلسطيني في صيف عام 2025، نظير 7.5 مليون دولار، إضافة إلى مليون دولار كحوافز، إذا حقق اللاعب مجموعة من الأهداف والإنجازات مع كولومبوس كرو.

ودافع المهاجم الفلسطيني المميز، عن شعار المارد الأحمر خلال 60 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالهم 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

بينما لعب وسام أبو علي مع فريقه الأمريكي 66 مباراة في جميع المسابقات، تمكن من إحراز 29 هدفًا، مع صناعة 3 آخرين.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري كأس العالم للأندية وسام أبو علي كولومبوس كرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيطاليا

إيطاليا

1 3
النرويج

النرويج

88

سجل هالاند 55 هدفًا في 48 مباراة مع النرويج.. نفس عدد الأهداف التي سجلها كيليان مبابي مع فرنسا (55 هدفًا في 94 مباراة)

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

1 1
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

120

تبديل للكونغو الديمقراطية بخروج الحارس الإساسي ليونيل مباسي ودخول الحارس بتيموثي فايولو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg