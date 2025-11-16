حرص النجم الفلسطيني وسام أبو علي، على مغازلة ناديه السابق، الأهلي، مستعينًا بذكريات مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وقاد أبو علي هجوم المارد الأحمر في مونديال الأندية، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد إقصاء الفريق من دور المجموعات.

وسام أبو علي يستعيد ذكرياته مع الأهلي

ونشر النجم الفلسطيني عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صورًا من مشاركته مع الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح وسام خلال مشواره مع الأهلي في كأس العالم للاندية، على مدار مرحلة المجموعات، في تسجيل 3 أهداف، وكانوا جميعًا خلال التعادل (4-4) ضد بورتو البرتغالي.

ورحل المهاجم ذي الـ26 عامًا، عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، بعد نهاية مشوار الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء رحيل النجم الفلسطيني في صيف عام 2025، نظير 7.5 مليون دولار، إضافة إلى مليون دولار كحوافز، إذا حقق اللاعب مجموعة من الأهداف والإنجازات مع كولومبوس كرو.

ودافع المهاجم الفلسطيني المميز، عن شعار المارد الأحمر خلال 60 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالهم 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

بينما لعب وسام أبو علي مع فريقه الأمريكي 66 مباراة في جميع المسابقات، تمكن من إحراز 29 هدفًا، مع صناعة 3 آخرين.