كشف المستشار القانوني لنادي بيراميدز موقف ناديه مما يتردد في وسائل الإعلام بشأن البلاغات المقدمة ضد النادي من بعض لاعبي قطاع الناشئين.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن بعض لاعبي قطاع الناشئين بنادي بيراميدز تقدموا ببلاغات للنائب العام.

وأشار المستشار القانوني لنادي بيراميدز عبر المركز الإعلامي للنادي الآتي:

أولا: لم يتم إخطار النادي رسميا بوجود البلاغ المزعوم، وفور إخطاره بذلك، سيتعامل النادي معه طبقا للقانون.

ثانيا: يؤكد نادي بيراميدز على وجود نزاع قانوني مع اللاعبين المذكورين أمام المحكمة الرياضية الدولية منذ أكثر من سنة، حيث حاول اللاعبون الانتقال من النادي على نحو يخالف اللوائح والقوانين السارية والمعمول بها لدى اتحاد الكرة.

ثالثا: على الرغم من وجود نزاع قانوني مع اللاعبين أمام المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن أبواب النادي لم تغلق يوما أمام لاعبيه ولطالما حث اللاعبين المذكورين بموجب خطابات رسمية على المشاركة في التديبات والمباريات إلا أنهم منقطعون عن التدريبات ويقومون حاليا بالتدريب مع أحد الأندية الأخرى بالمخالفة للوائح والقوانين.

رابعا: مع بداية الموسم، حاول اللاعبون المذكورون التحايل على قواعد القيد والتسجيل بأن قاموا بالتنسيق مع بعض ضعاف النفوس من الموظفين بهدف إزالة أسمائهم من سيستم اتحاد الكرة واستصدار شهادة تفيد ذلك، وفور علم النادي بهذه الواقعة، أخطر اتحاد الكرة وطلب منه سرعة التحقيق في هذه الواقعة التي تمس أمن الأندية المصرية كلها وبالفعل أعاد اتحاد الكرة قيد اللاعبين باسم النادي بعدما تبين له عدم قانونية إزالة أسمائهم، وعلى الرغم من خطورة الموضوع إلا أن النادي التزم الصمت حفاظا على مستقبل اللاعبين.

خامسا: لقد آثر النادي طوال الفترة الماضية التزام الصمت أمام التصرفات غير الشرعية من أولياء أمور اللاعبين حفاظا على سمعة ومستقبل اللاعبين، إلا أنه ونتيجة للتجاوزات التي يقوم بها أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيضطر النادي لاتخاذ إجراءاته القانونية حيالهم.

سادسا: إن ما قام به أولياء الأمور من استصدار شهادة مزورة من موظف بمنطقة بني سويف وبصدفة مذهلة لا يصدقها عقل في نفس اللحظة التي تم فيها تهكير سيستم التسجيل والقرصنة عليه كما أكد اتحاد الكرة، فإن ذلك يعد تصرفا يعاقب عليه القانون الجنائي ليس لذلك الموظف فحسب بل أيضا لأولياء الأمور وكل من حرضهم أو ساعدهم على ذلك، ولن يتردد النادي في إبلاغ النيابة العامة بتلك الوقائع مهما كانت التداعيات، فقد آن الاوان لكل مخطئ أن يتحمل عواقب أفعاله.