كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

أحدهم سيلعب ضده.. 12 معارًا من الأهلي بين البحث عن الذات والدقيقة الأولى (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

02:15 م 18/11/2025
شهد هذا الموسم 2025-2026 خروج أكثر من لاعب في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة، كان من أبرزهم الجناح المغربي رضا سليم، والجناح التونسي محمد الضاوي "كريستو".

وانتقل رضا سليم إلى صفوف فريق الجيش الملكي المغربي أملاً في استعادة مستواه من جديد بعدما تأثر بقلة المشاركة مع الفريق الأهلاوي إما بسبب كثرة الإصابات أو لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يظهر رضا سليم مع فريقه المغربي ضد الأهلي في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في 28 نوفمبر الجاري.

في المقابل، يرغب "كريستو" في العودة من جديد، حيث خرج على سبيل الإعارة لصفوف ناديه الذي سبق أن لعب بين صفوفه وهو النجم الرياضي الساحلي.

وخرج "كريستو" قبل ذلك إلى فريق الصفاقسي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، لكنه لم يقدم الإضافة المطلوبة منه ليخرج معارًا لفريق النجم مع أحقية الشراء النهائي.

وبخلاف ذلك، هناك لاعبون يبحثون عن الحصول على فرصة المشاركة في ظل غيابهم عن الظهور مثل الثنائي مصطفى مخلوف حارس فريق مودرن سبورت والذي لم يظهر في أي دقيقة، أو يوسف عفيفي المعار لصفوف المقاولون العرب.

لمعرفة احصائيات معاري فريق الأهلي.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا رضا سليم كريستو

