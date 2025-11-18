المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جمال عبد الحميد: عرفت قيمة الأهلي.. ووفاة محمد صبري ألفت بين القلوب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:45 م 18/11/2025
جمال عبدالحميد

جمال عبد الحميد - نجم الزمالك السابق

اتخذ جمال عبد الحميد، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عهدا على نفسه بألا يتحدث بأي سلبية عن النادي الأهلي، مشيرا إلى أن وفاة نجم الزمالك السابق محمد صبري غيرت فيه الكثير.

وكان محمد صبري قد توفى وشهدت جنازته وعزاءه وجود بعض من ممثلي النادي الأهلي سواء في مجلس الإدارة أو حتى الجهاز الفني بقيادة ييس توروب.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 1: "عرفت قيمة الأهلي بكل تأكيد، أشكر الأهلي كثيرًا وأشكر كل من حضر جنازة وعزاء محمد صبري".

وأضاف: "أريد أن أذكر الناس بعزاء العامري فاروق كل (الزملكاوية) كانوا متواجدين، نشكر الأهلي كثيرًا على تواجد المدير الفني "ييس توروب" والجهاز الفني بالكامل في العزاء، وفاة محمد صبري ألفت بين القلوب".

وأكمل لاعب الزمالك السابق: "عدم حديثي عن الأهلي مجددًا؟ بالتأكيد وفاة محمد صبري غيرت فينا الكثير".

وأنهى جمال عبد الحميد: "أشكر سيد عبد الحفيظ ووليد سليمان على تواجدهم في الجنازة، وأشكر كل من جاء من الأهلي في العزاء، لابد أن نبدأ من هنا، الكل لابد أن يعلم أننا نحب بعض".

الأهلي الزمالك جمال عبد الحميد محمد صبري

