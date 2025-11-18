المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
باسم مرسي يتحدث عبر يلا كورة عن.. طموحه في ليبيا ..عودته للزمالك.. وموقف مع صبري

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

05:27 م 18/11/2025
باسم مرسي

باسم مرسي

أكد باسم مرسي لاعب نادي المجد الليبي، أنه سعيد بتواجد علي فتحي معه في الفريق، مشيرًا إلى أنه يتمنى العودة للدوري المصري.

وقال مرسي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "انضممت لنادي المجد الليبي وأول مباراة ستكون أمام الاتحاد الليبي، فريق كبير هنا في ليبيا ومواجهة مصرية أيضاً لأن يوجد بالاتحاد مدربي السابق إسماعيل يوسف".

وأضاف: "وجود علي فتحي معي بفريق المجد سوف يساعدني كثيرا لأنه متواجد هنا من قبل انضمامي، وسنساعد بعض لنعود بقوة".

وأكمل: "هنا في ليبيا يوجد طارق مصطفى وطارق يحيى، وأيضا حسام البدري، كل هذه الأسماء الكبيرة تجعلني أقاتل من أجل الظهور القوي ووجودهم داعم لي أن اأثبت نفسي هنا".

وأشار: "تدربت مع محمد صبري، وحزين لخبر وفاته للغاية، شخص في قمة الاحترام، أتذكر موقف له معي خلال لقاء السوبر بالإمارات الذي حصلنا عليه، قبل المباراة كنت مصاب من فترة ولم أكن جاهزا بشكل كبير، ولكن صبري ساندني وكان يدعمني وقال لي أنني قادر على اللعب وتحقيق اللقب مع زملائي وبالفعل لعبت المباراة وانتهت بركلات الترجيح وكنت أول من يسدد وأحرزت هدف".

وبسؤاله عن عودته للدوري المصري أجاب: "أنا مازال عمري ٣٢ عام وبالتأكيد أتمنى العودة ولكني لن ألعب في مصر إلا لنادي الزمالك فقط".

وانضم باسم مرسي إلى نادي المجد الليبي خلال الأيام الماضية في صفقة انتقال حر.

الزمالك الدوري المصري الدوري الليبي باسم مرسي

