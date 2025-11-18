شهدت مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي، أمس الإثنين، والتي تغلب خلالها الفراعنة بفضل ركلات الترجيح، واقعة مثيرة للجدل، من جانب الحارس محمد الشناوي.

منتخب مصر حقق المركز الثالث في بطولة كأس العين الدولية الودية، بالفوز على كاب فيردي، بركلات الترجيح بنتيجة (2-0)، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

استضاف ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين، مباراة الرأس الأخضر ضد مصر في إطار منافسات مباراة تحديد صاحب برونزية بطولة العين الودية الدولية في دولة الإمارات.

انفعال الشناوي على حسام حسن

انفعل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بسبب قرار تبديله، موجهًا اعتراضه على المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن.

وشارك مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي، خلال الدقيقة الـ90+4، من عمر مباراة مصر وكاب فيردي الودية، والتي شهدت تألق مصطفى شوبير، بتصديه لركلتي جزاء أمام كاب فيردي.

أزمة ميدو مع المعلم

في عام 2006، وتحديدًا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، دَوَّن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية والزمالك الأسبق، اسمه ضمن قائمة أبرز النجوم الذين رفضوا التبديل.

ميدو دخل في صدام لفظي كاد يتطور إلى "شجار" مع مدربه حسن شحاتة، عندما قام الأخير باستبداله في مباراة مصر والسنغال، قبل أن يتدخل حسام حسن، مدرب الفراعنة آنذاك، محاولاً فض الاشتباك.

والمفارقة العجيبة، أن البديل عمرو زكي، نجح في إحراز هدف الفوز لصالح المنتخب المصري، بعد مرور دقيقة واحدة من نزوله أرضية الملعب.

حسام غالي يلقي قميصه

شهدت مواجهة توتنهام هوتسبير ضد بلاكبيرن روفرز، في الدوري الإنجليزي، عام 2007، قيام المدرب الهولندي مارتن يول، بإشراك حسام غالي، بديلًا في الدقيقة 29 مع توتنهام.

لكن المدرب الهولندي أخرج نجم الوسط المصري، بعد نصف ساعة فقط من مشاركته، ليسارع اللاعب بخلع قميصه وإلقائه في وجه مارتن يول، في واقعة تسببت في حرمان غالي من تحسين راتبه وفق شروط عقده مع السبيرز.

اعتراض تيفيز على مانشيني

قام النجم الأرجنتيني الكبير، كارلوس تيفيز، باعتراض صريح على قرار الإيطالي روبرتو مانشيني، مدربه في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي آنذاك، عندما قرر الأخير استبداله في مباراة بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا.

وعلى إثر تلك الواقعة، أصدر النادي الأزرق السماوي، قرارًا بإبعاد اللاعب عند المباريات الرسمية، لفترة طويلة، من أجل منع تكرار تلك الواقعة مجددًا.

صدام بلماضي مع سعيد بن رحمة

شهدت ودية الجزائر ضد مصر، اندلاع أزمة قوية بين جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، مع المهاجم سعيد بن رحمة، عندما قرر الأول استبدال اللاعب في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وتسبب قرار بلماضي في اشتعال غضب بن رحمة، لكن الأكثر إثارة هو ردة فعل جمال بلماضي، حينما أمسك باللاعب من قميصه خارج حدود المستطيل الأخضر، في لقطة كادت تؤدي إلى حدوث شجار بينهما.

شيكابالا يكرر سيناريو ميدو

واجه الزمالك نظيره المغرب الفاسي، في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2012، وخلال مواجهة الإياب، بدا الزمالك في طريقه إلى تأهل سهل لربع نهائي البطولة، بعد التقدم عند الدقيقة 4 من عمر المباراة.

لكن محمود عبدالرازق "شيكابالا" أشعل جدلاً واسعًا، بعدما دخل في عراك لفظي حاد مع المدير الفني، حسن شحاتة، عقب قرار استبداله أمام الفريق المغربي.

وعلق المعلم على تلك الواقعة خلال تصريحات إعلامية بالقول: "تعرضت للشتم من قبل شيكابالا عند استبداله أمام المغرب الفاسي، لا أفهم سبب غضبه رغم أننا كنا متقدمين في المباراة".

لاعب يتعرض للضرب في الكالتشيو

شهدت الملاعب الإيطالية خلال عام 2012، حادثة مؤسفة، بعد أن قام مدرب فيورنتينا، ديليو روسي، بضرب اللاعب الصربي آدم ليايتش، بعد أن غضب الأخير من قرار استبداله.

وقال اللاعب لمدربه روسي، أثناء استبداله: "أنت أكثر إعاقة من ابنك"، وقد المدرب بعد انتهاء تلك المباراة أن هذه الواقعة كانت "خطأ بشريا يمكن تفهمه"، ولا يستدعي تطاول البعض وتجريحهم لشخصه وعائلته.