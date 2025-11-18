السيسي: هل مصر لا تمتلك 6 آلاف لاعب كرة مثل صلاح؟

استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال حواره عن قطاع الرياضة مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العديد من القطاعات مع المتقدمين الجدد في أكاديمية الشرطة وخلال الحديث عن قطاع الرياضة، أكد أن هناك لاعبين مثل محمد صلاح في بلدنا.

وجاء نص حوار الرئيس السيسي كالتالي: "تريدون أن تقولوا لي إنَّ البلدَ التي يوجد فيها 60 مليون شاب، لا نستطيع أن نُخرِج منها 6 آلاف لاعب مثل محمد صلاح؟".

وخاض محمد صلاح رحلة صعبة للوصول إلى فريق ليفربول ويستطيع تكسير الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي توج بها مرتين مع الريدز، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا التي توج بها مرة واحدة أيضًا.

ويعول المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، على محمد صلاح من أجل التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى ذلك سيشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.