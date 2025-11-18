المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

السيسي: هل مصر لا تمتلك 6 آلاف لاعب كرة مثل صلاح؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:00 م 18/11/2025
محمد صلاح وعبدالفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية

استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال حواره عن قطاع الرياضة مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العديد من القطاعات مع المتقدمين الجدد في أكاديمية الشرطة وخلال الحديث عن قطاع الرياضة، أكد أن هناك لاعبين مثل محمد صلاح في بلدنا.

وجاء نص حوار الرئيس السيسي كالتالي: "تريدون أن تقولوا لي إنَّ البلدَ التي يوجد فيها 60 مليون شاب، لا نستطيع أن نُخرِج منها 6 آلاف لاعب مثل محمد صلاح؟".

وخاض محمد صلاح رحلة صعبة للوصول إلى فريق ليفربول ويستطيع تكسير الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي توج بها مرتين مع الريدز، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا التي توج بها مرة واحدة أيضًا.

ويعول المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، على محمد صلاح من أجل التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى ذلك سيشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ليفربول محمد صلاح عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة

