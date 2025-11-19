تحدث سيد مرعي، وكيل اللاعبين ووالد ياسين لاعب النادي الأهلي، عن انضمام نجله إلى القلعة الحمراء، موضحًا العديد من الكواليس التي صاحبته خلال تلك الفترة قبل اتخاذ اللاعب قراره.

وقال سيد مرعي، في تصريحات أدلى بها عبر قناة "أون سبورت": "محمد أبو جبل "جه على نفسه" خلال الفترة الثانية التي عاد فيها من سموحة إلى الزمالك، وتنازل عن أموال من أجل تلك الخطوة".

وانتقل سريعًا للحديث عن النادي الأهلي: "النادي المستقر يكون واثق أثناء مفاوضاته مع اللاعبين، النادي الأهلي أكثر استقرارًا ماليًا وإداريًا ويستغل ذلك الأمر خلال تعاقداته مع اللاعبين".

سيد مرعي يتحدث عن مشوار نجله ياسين

أوضح سيد مرعي، مشوار نجله مع نادي الزمالك، قائلًا: "محمد صبري هو من ضم ياسين مرعي إلى الزمالك، وكان ذلك حينما كان يبلغ نجلي من العمر 13 عامًا وأخبرني أنه سيكون أفضل ظهير أيسر قبل أن يصبح لاعبًا في قلب الدفاع".

وأضاف: "كارتيرون صعد 7 لاعبين إلى الفريق الأول في الزمالك، كان ياسين مرعي من بينهم، وأسامة فيصل ومجموعة من أبناء جيله، جون إدوارد طلب ضمه إلى فاركو حينما كان يعمل في فاركو وبالفعل تم التعاقد معه على سبيل الإعارة بنية البيع وذلك رفقة محمد صبحي وأحمد محمود".

وأكمل: "وخرج على سبيل الإعارة مقابل 3 ونصف مليون، وتم تفعيل بند الشراء مقابل 3 ونصف مليون جديدة، الإدارة الحالية في نادي الزمالك تحبني وعلاقتي بجون إدوراد جيدة".

سيد مرعي يتحدث عن عرض الأهلي

كشف سيد مرعي، العروض التي وصلت إلى نجله ياسين، قائلًا: "عندما انتقل ياسين إلى فاركو، تلقى ياسين عروضًا من الأهلي والزمالك وبيراميدز، ولكن الأهلي يأخذ وقته في القرار وقدر قيمة ياسين جيدًا وتعاقد معه من فاركو".

وأكمل: "الزمالك أراد ضمه وكذلك بيراميدز، والمنظومة في بيراميدز مناسبة وطلبوا ياسين خلال موسمين، ومن جانب العرض المالي لم أتحدث مع بيراميدز في الأمور المالية لكن ياسين اتخذ قراره بالانتقال إلى الأهلي، رغم أنه كان سيتلقى راتبًا أكبر في الزمالك أو بيراميدز حال انتقل إلى أحد الفريقين".

وأتم حديثه: "ياسين يحب نظام الأهلي وياسين وقع على بياض، وهو محبوب بين اللاعبين".