كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

حفل جلوب سوكر.. بيراميدز ينافس على جائزة أفضل نادٍ

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:08 ص 19/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلنت الجهات المنظمة لجوائز "جلوب سوكر"، عن الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2025.

وسيقام حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في مدينة دبي بدولة الإمارات، يوم 28 ديسمبر المقبل.

وينافس نادي بيراميدز على جائزة أفضل نادٍ للرجال، ضمن 16 نادٍ مرشحين للجائزة.

وفي فئة أفضل نادٍ للرجال، يتنافس نادي بيراميدز مع أندية باريس سان جيرمان (فرنسا)، الأهلي (السعودية)، وبرشلونة (إسبانيا)، وبايرن ميونخ (ألمانيا)، وفلامنجو (البرازيل)، وإنتر ميلان (إيطاليا)، وليفربول (إنجلترا)، ونابولي (إيطاليا)، تشيلسي (إنجلترا)، كريستال بالاس (إنجلترا)، نيوكاسل (إنجلترا)، بالميراس (البرازيل)، أيندهوفن (هولندا)، سبورتنج لشبونة (البرتغال)، توتنهام هوتسبر (إنجلترا).

وتم فتح باب التصويت للجائزة في جميع أنحاء العالم حتى 27 نوفمبر الجاري، لتحديد المرشحين النهائيين من القائمة الأولية.

وستبدأ الجولة الثانية من التصويت لاختيار الفائزين في الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر، وسيتم تحديد الفائزين النهائيين بناءً على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر" المؤلفة من أسماء لامعة مثل مارسيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز توج بألقاب دوري أبطال أفريقيا، السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا آسيا والمحيط الهادئ من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، خلال العام الجاري.

مباراة بيراميدز القادمة
بيراميدز جلوب سوكر جائزة أفضل نادي في العالم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

