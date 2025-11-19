حفل جلوب سوكر.. بيراميدز ينافس على جائزة أفضل نادٍ

أعلنت الجهات المنظمة لجوائز "جلوب سوكر"، عن الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2025.

وسيقام حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في مدينة دبي بدولة الإمارات، يوم 28 ديسمبر المقبل.

وينافس نادي بيراميدز على جائزة أفضل نادٍ للرجال، ضمن 16 نادٍ مرشحين للجائزة.

وفي فئة أفضل نادٍ للرجال، يتنافس نادي بيراميدز مع أندية باريس سان جيرمان (فرنسا)، الأهلي (السعودية)، وبرشلونة (إسبانيا)، وبايرن ميونخ (ألمانيا)، وفلامنجو (البرازيل)، وإنتر ميلان (إيطاليا)، وليفربول (إنجلترا)، ونابولي (إيطاليا)، تشيلسي (إنجلترا)، كريستال بالاس (إنجلترا)، نيوكاسل (إنجلترا)، بالميراس (البرازيل)، أيندهوفن (هولندا)، سبورتنج لشبونة (البرتغال)، توتنهام هوتسبر (إنجلترا).

وتم فتح باب التصويت للجائزة في جميع أنحاء العالم حتى 27 نوفمبر الجاري، لتحديد المرشحين النهائيين من القائمة الأولية.

وستبدأ الجولة الثانية من التصويت لاختيار الفائزين في الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر، وسيتم تحديد الفائزين النهائيين بناءً على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر" المؤلفة من أسماء لامعة مثل مارسيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز توج بألقاب دوري أبطال أفريقيا، السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا آسيا والمحيط الهادئ من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، خلال العام الجاري.