كلام فى الكورة
الشيبي كان يستحقها.. ماذا قال ماييلي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:03 م 19/11/2025
شيكابالا يسلم الجائزة إلى ماييلي

شيكابالا يسلم الجائزة إلى ماييلي

علق الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز على فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا عن عام 2025.

وأقيم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025، اليوم الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط.

وحصد ماييلي على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا بعد منافسة مع زميله محمد الشيبي وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان.

جوائز كاف 2025.. فيستون ماييلي أفضل لاعب داخل أفريقيا

وقال مهاجم بيراميدز بعد فوزه بالجائزة: "أشعر بالكثير من الفخر، سعيد جدًا بهذه الجائزة، لأول مرة في مسيرتي أفوز بها، هذا حدث استثنائي بالنسبة لي".

وأضاف: "يجب أن أشكر نادي بيراميدز، لقد دعموني كثيرًا وساندوني في كل لحظة، يجب أن أشكر ممدوح عيد والطاقم الفني والطبي واللاعبين".

وتابع: "يحضر معنا محمد الشيبي الآن، فكان يستحق الفوز بالجائزة أيضًا، فهو لاعب استثنائي".

 

محمد صلاح منتخب المغرب بيراميدز حفل جوائز الكاف أشرف حكيمي موعد حفل جوائز الكاف 2025 حفل جوائز الكاف 2025 موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2025 الكرة الذهبية الأفريقية ماييلي

