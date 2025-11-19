المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وفاء لا حدود له.. الزمالك يضم آدم وآسر محمد صبري في فرق الناشئين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:45 م 19/11/2025
أبناء محمد صبري

آدم وآسر محمد صبري

حضر آدم وآسر، نجلي الراحل محمد صبري، إلى نادي الزمالك اليوم الأربعاء، واستقبلهما محمد طارق عضو مجلس الإدارة وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، ومحمد مصطفى ممس نائب المدير الفني لقطاع البراعم.

وتواجد آدم وآسر محمد صبري، من أجل الانضمام إلى فريقي مواليد 2010 و2012 بنادي الزمالك على الترتيب، ووقع الثنائي على استمارات الانتقال إلى فرق الناشئين بالأبيض، تمهيدًا لقيدهما في ديسمبر المقبل.

آدم وآسر صبري ينضمام إلى الزمالك

شارك آسر محمد صبري، في التدريبات الجماعية مع فريق البراعم بنادي الزمالك مواليد 2012، ومن المقرر أن ينضم شقيقه آدم لتدريبات فريق 2010 خلال الأيام المقبلة.

وحرص هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على استقبال آدم وآسر صبري في مكتبه، وتمنى لهما التوفيق واستكمال مسيرة النجم الراحل محمد صبري.

وقام الثنائي آدم وآسر محمد صبري بجولة في متحف النادي، وحرصا على التقاط الصور التذكارية مع البطولات التي حققها والدهما، كما منح أحمد الأحمر نجم فريق كرة اليد، قميصه لنجلي الراحل.

 

نادي الزمالك آدم محمد صبري آسر محمد صبري

