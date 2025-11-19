المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

مدير تعاقدات بيراميدز: لم نبدأ مفاوضات تجديد ماييلي.. ولا صفقات تبادلية مع الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:56 م 19/11/2025
ماييلي

فيستون ماييلي - بيراميدز

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن مستقبل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، حقيقة الدخول في صفقة تبادلية مع الزمالك، وسبب عدم ضم حمدي فتحي.

وتوج بيراميدز بجائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2025، وحصد ماييلي على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء.

مستقبل فيستون ماييلي

قال بسيوني في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الموسم الحالي هو الأخير في عقد فيستون ماييلي مع بيراميدز، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن وليد الكرتي جدد عقده معنا في شهر مايو الماضي رغم أنه كان الموسم الأخير له، علاقتنا مع اللاعبين مميزة ونحن مثل العائلة".

وأضاف: "لا نشعر بالقلق سواء بالتفاوض مع ماييلي أو غيره، ماييلي لاعب كبير جدًا وتعاقدنا معه مقابل 500 ألف دولار وسعره كان أقل من نصف أي لاعب موجود في الدوري".

وأكمل:" لم نبدأ مفاوضات التجديد مع ماييلي، بالتأكيد تلقى عروضا من قطر والإمارات والسعودية ولكن نحن نعول على رغبة اللاعب في الاستمرار معنا".

وأكد بسيوني، قائلًا: "نريد أن يستمر ماييلي معنا ولكن يجب أن تكون لدى اللاعب الرغبة في البقاء".

سر فشل صفقة حمدي فتحي

في سياق آخر، كشف مدير تعاقدات بيراميدز عن مفاوضات سابقة لضم حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي.

وقال: "تحدثنا في الصيف الماضي مع الوكرة لضم حمدي فتحي، وكان هناك ترحيب من النادي القطري ولكن تغيير المدير الفني تسبب في عدم إتمام الصفقة".

وأضاف:"الوكرة رفض بعد قدوم المدرب الجديد في التفريط في حمدي فتحي، واللاعب جدد موسمين بعد ذلك".

وتابع: "كان لدينا الرغبة في ضم حمدي فتحي وباب بيراميدز مفتوح له في أي وقت".

حقيقة الصفقة التبادلية (مصطفى فتحي مقابل حسام عبدالمجيد)

سئُل عمرو بسيوني عن صحة الدخول في صفقة تبادلية مع الزمالك (مصطفى فتحي مقابل حسام عبدالمجيد)، أكد، قائلًا: "هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، مصطفى فتحي أحد أعمدة بيراميدز وصنع تاريخا كبيرا ويحظى بتقدير في النادي".

وأشار: "لم يحدث مطلقا الدخول في أي مفاوضات بشأن صفقات تبادلية سواء مع الزمالك أو أي نادٍ آخر".

إبراهيم عادل

نفى عمرو بسيوني وجود بند في عقد إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي يمنعه من الانتقال لأي نادٍ آخر في مصر غير بيراميدز.

وقال بسيوني: "لا يوجد أي بنود في عقد إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي تمنعه من الانتقال لأي نادٍ آخر في مصر، ولا يوجد أي نسب في إعادة بيعه حال رحيله عن الجزيرة".

موقف حامد حمدان

حسم مدير تعاقدات بيراميدز الجدل حول التفاوض مع حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، قائلًا: "حامد حمدان كان من ناشئين بيراميدز مع الإدارة السابقة ولم يحصل على الفرصة مع ديسابر".

وأتم: "حمدان لاعب جيد جدًا ولكن لم نفاوض بتروجيت بشأن ضم اللاعب وفكرة ضمه غير مطروحة حتى الآن".

الأهلي الزمالك بيراميدز حمدي فتحي إبراهيم عادل وسام أبو علي فيستون ماييلي حامد حمدان عمرو بسيوني حفل جوائز كاف 2025

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

