المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

وكيل أحمد ربيع يوضح حقيقة إصابات لاعب الزمالك ويهاجم مروجي الشائعات

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:06 م 20/11/2025
أحمد ربيع لاعب خط وسط الزمالك

أحمد ربيع

أكد أحمد رأفت، وكيل لاعب الزمالك أحمد ربيع، أن بعض الإعلاميين يحاولون صناعة "ترند" على حساب اللاعب، نافيًا ما يقال حول معاناته من إصابة مزمنة.

وقال رأفت في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" إن "هناك من يدعي أن لدى ربيع إصابة مزمنة، وهذا غير صحيح تمامًا، كما أن الإصابات التي تعرض لها اللاعب ليست في نفس الموضع كما يروّج البعض".

وأوضح الوكيل أن ربيع غير مصاب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يعاني فقط من حالة إجهاد لا أكثر، ولا توجد أي إصابة تستدعي القلق.

وأضاف رأفت أن الإصابة الأولى التي تعرض لها ربيع أثناء وجوده مع الزمالك جاءت بسبب عدم نومه لفترة طويلة، نتيجة تفكيره المستمر في خطوة انتقاله للنادي، إلى جانب اختلاف الأحمال التدريبية بين فريقه السابق والزمالك.

الزمالك الدوري المصري أحمد ربيع

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg