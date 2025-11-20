أكد أحمد رأفت، وكيل لاعب الزمالك أحمد ربيع، أن بعض الإعلاميين يحاولون صناعة "ترند" على حساب اللاعب، نافيًا ما يقال حول معاناته من إصابة مزمنة.

وقال رأفت في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" إن "هناك من يدعي أن لدى ربيع إصابة مزمنة، وهذا غير صحيح تمامًا، كما أن الإصابات التي تعرض لها اللاعب ليست في نفس الموضع كما يروّج البعض".

وأوضح الوكيل أن ربيع غير مصاب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يعاني فقط من حالة إجهاد لا أكثر، ولا توجد أي إصابة تستدعي القلق.

وأضاف رأفت أن الإصابة الأولى التي تعرض لها ربيع أثناء وجوده مع الزمالك جاءت بسبب عدم نومه لفترة طويلة، نتيجة تفكيره المستمر في خطوة انتقاله للنادي، إلى جانب اختلاف الأحمال التدريبية بين فريقه السابق والزمالك.