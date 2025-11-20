المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

وليد دعبس يفتتح مقر مودرن سبورت دبي في الإمارات

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:19 م 20/11/2025
وليد دعبس

وليد دعبس أثناء افتتاح مقر مودرن سبورت دبي

افتتح وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت دبي، المقر الجديد للنادي في إمارة الشارقة، وذلك خلال احتفال رسمي شهد حضور محمد جمعة بن هندي رئيس نادي الشارقة الإماراتي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، في خطوة تؤكد التوسع المستمر للنادي وتعزيز حضوره داخل دولة الإمارات.

ويأتي افتتاح المقر الجديد ضمن خطة مودرن سبورت لتطوير منظومة العمل الرياضي داخل الإمارات، وتوفير بيئة تدريبية احترافية للمواهب الشابة.

وخلال جولة الافتتاح، أشاد رئيس نادي الشارقة بالمقر الجديد وبحجم الجهد المبذول في تجهيزه، مؤكدًا أن مستوى التنظيم والتجهيزات يعكس رؤية احترافية وحرصًا على تقديم منظومة متكاملة تخدم اللاعبين والأجهزة الفنية والرياضية الإماراتية.

كما أعرب عن سعادته بوجود مودرن سبورت في الشارقة، معتبرًا أن التعاون بين الناديين سيكون خطوة مهمة في دعم وتطوير كرة القدم في المنطقة.

من جهته، أكد وليد دعبس أن افتتاح مقر الشارقة يمثل محطة رئيسية ضمن خطة الانتشار الإقليمي للنادي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات وبرامج تطوير مشتركة مع المؤسسات الرياضية الإماراتية، بما يعزز تبادل الخبرات ويرفع مستوى العمل الرياضي على الجانبين.

ويعد هذا الافتتاح استمرارًا لسلسلة توسعات مودرن سبورت، بهدف بناء منظومة احترافية حديثة تمتد داخل الإمارات وتخدم كرة القدم في مصر والمنطقة العربية والأفريقية والأوروبية.

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

