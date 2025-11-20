احتفت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية مساء اليوم الخميس، بالانطلاقة التي حققها عمر الساعي، لاعب وسط فريق المصري البورسعيدي في الموسم الحالي.

ولم يجد عمر الساعي مكانا في التشكيل الأساسي للأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، الذي رحل بعد خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

لينتقل الساعي في بداية الموسم الحالي إلى نادي المصري البورسعيدي، بعد فترة من التعثر مع الأهلي، ليؤكد أنه صاحب إمكانيات كبيرة مع أول 12 مباراة فقط لعبهم في الدوري المصري.

الساعي المعار من الأهلي إلى المصري في الموسم الحالي لعب في الموسم الحالي 12 مباراة فقط في بطولة الدوري المصري الممتاز بواقع 439 دقيقة.

وسجل صاحب الـ 22 عاما مع المصري في الموسم الحالي 4 أهداف فقط، واللافت للنظر أن جميع أهدافه جاءت عندما كان بديلًا.

أول مباراة سجل فيها عمر الساعي هدفا في الموسم الحالي كانت خلال مواجهة الاتحاد السكندري وسجل وقتها الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1، في هذه المباراة لعب الساعي دقيقة واحدة فقط وسجل فيها الهدف.

أما المباراة الثانية التي سجل فيها الساعي الهدف كانت أمام بيراميدز بالجولة الثالثة لبطولة الدوري، وانتهت وقتها بالتعادل بنتيجة 2-2، وأحرز وقتها الساعي الهدف في الدقيقة 83.

المباراة الثالثة كانت أمام كهرباء الإسماعيلية بالجولة الخامسة، ورغم أن الساعي لعب وقتها 23 دقيقة إلا أنه سجل الهدف الثالث في المباراة عند الدقيقة 79.

وأخر مباراة سجل فيها الساعي الهدف كانت أمام بتروجت في الجولة التاسعة، سجل فيها الهدف الثاني عند الدقيقة 66 من زمن المباراة التي شارك فيها من بداية الشوط الثاني فقط.

وسيكون مصير الساعي في العودة إلى الأهلي في يد الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.