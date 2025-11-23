المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

سباق مع الأهلي وهدف قديم.. صفقات الزمالك المحتملة في يناير (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

06:14 م 21/11/2025
رغم أزمة القيد التي يتعرض لها نادي الزمالك، إلا أن إدارة "القلعة البيضاء" برئاسة حسين لبيب تتحرك من أجل إنهاء هذا الملف ثم التجهيز لملف آخر وهو صفقات سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم الفريق بصفقات جديدة، خاصة أن الفريق ينافس على أكثر من تحدٍ سواء على المستوى المحلي في الدوري وكأس مصر، بجانب الأفريقي والمشاركة في الكونفدرالية.

ويُعد من أبرز الصفقات المرشحة بقوة للانتقال إلى نادي الزمالك هو الدولي الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، الذي ارتبط بـ"القلعة البيضاء" منذ سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ولم تتم صفقة انتقال حمدان إلى الزمالك ليعود من جديد "الفارس الأبيض" لمحاولة ضم اللاعب، لكن سيكون هناك صراع مع الثنائي الأهلي وبيراميدز لضم صاحب الـ25 عامًا.

صفقة أخرى يفكر فيها نادي الزمالك منذ الصيف الماضي وهي التعاقد مع أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي السابق، حيث كان هدفًا منذ الصيف الماضي.

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

