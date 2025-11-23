رغم أزمة القيد التي يتعرض لها نادي الزمالك، إلا أن إدارة "القلعة البيضاء" برئاسة حسين لبيب تتحرك من أجل إنهاء هذا الملف ثم التجهيز لملف آخر وهو صفقات سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم الفريق بصفقات جديدة، خاصة أن الفريق ينافس على أكثر من تحدٍ سواء على المستوى المحلي في الدوري وكأس مصر، بجانب الأفريقي والمشاركة في الكونفدرالية.

ويُعد من أبرز الصفقات المرشحة بقوة للانتقال إلى نادي الزمالك هو الدولي الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، الذي ارتبط بـ"القلعة البيضاء" منذ سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ولم تتم صفقة انتقال حمدان إلى الزمالك ليعود من جديد "الفارس الأبيض" لمحاولة ضم اللاعب، لكن سيكون هناك صراع مع الثنائي الأهلي وبيراميدز لضم صاحب الـ25 عامًا.

صفقة أخرى يفكر فيها نادي الزمالك منذ الصيف الماضي وهي التعاقد مع أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي السابق، حيث كان هدفًا منذ الصيف الماضي.

لمعرفة أبرز الصفقات المرشحة للانتقال إلى الزمالك.. اضغط هنا أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع