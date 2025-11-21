المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

تأجيل مواجهتي الأهلي والزمالك.. مباريات الجولة 14 من الدوري المصري بالمواعيد والملاعب

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

06:55 م 21/11/2025
كرة الدوري المصري

الدوري المصري

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتوقفت منافسات الدوري المصري لأسبوعين تقريبا، بسبب فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

وتنطلق الجولة 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا السبت.

جدير بالذكر أن تلك الجولة تشهد تأجيل مواجهتي الأهلي مع الإسماعيلي، والزمالك ضد سموحة، بعد تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ووفقا لما أعلنته رابطة الأندية الأسبوع الماضي، ستقام مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم 11 فبراير 2026 بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، ومباراة الزمالك وسموحة يوم 12 فبراير 2026 بدلا من 26 نوفمبر.

كذلك تم تأجيل مباراة المصري ووداي دجلة إلى 12 فبراير بدلا من 26 نوفمبر المقبل.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويتبقى فريق واحد بلا مباراة في كل أسبوع.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، التي تقام هذا الأسبوع، بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري

السبت 22 نوفمبر 2025

فاركو × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء - استاد حرس الحدود

طلائع الجيش × إنبي - 8 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

مودرن سبورت × البنك الأهلي - 8 مساء - استاد السلام

الأحد 23 نوفمبر 2025

الاتحاد السكندري × الجونة - 5 مساء - استاد الإسكندرية

كهرباء الإسماعيلية × زد - 8 مساء - استاد الإسماعيلية

بتروجيت × حرس الحدود - 8 مساء - استاد بتروسبورت

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

بيراميدز × المقاولون العرب - 5 مساء - استاد الدفاع الجوي

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg