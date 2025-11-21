تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتوقفت منافسات الدوري المصري لأسبوعين تقريبا، بسبب فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

وتنطلق الجولة 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا السبت.

جدير بالذكر أن تلك الجولة تشهد تأجيل مواجهتي الأهلي مع الإسماعيلي، والزمالك ضد سموحة، بعد تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ووفقا لما أعلنته رابطة الأندية الأسبوع الماضي، ستقام مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم 11 فبراير 2026 بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، ومباراة الزمالك وسموحة يوم 12 فبراير 2026 بدلا من 26 نوفمبر.

كذلك تم تأجيل مباراة المصري ووداي دجلة إلى 12 فبراير بدلا من 26 نوفمبر المقبل.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويتبقى فريق واحد بلا مباراة في كل أسبوع.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، التي تقام هذا الأسبوع، بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري

السبت 22 نوفمبر 2025

فاركو × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء - استاد حرس الحدود

طلائع الجيش × إنبي - 8 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

مودرن سبورت × البنك الأهلي - 8 مساء - استاد السلام

الأحد 23 نوفمبر 2025

الاتحاد السكندري × الجونة - 5 مساء - استاد الإسكندرية

كهرباء الإسماعيلية × زد - 8 مساء - استاد الإسماعيلية

بتروجيت × حرس الحدود - 8 مساء - استاد بتروسبورت

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

بيراميدز × المقاولون العرب - 5 مساء - استاد الدفاع الجوي

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا