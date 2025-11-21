المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ثنائي يقتسم الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة 14

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:16 م 21/11/2025
صلاح محسن

صلاح محسن

تستمر منافسات نسخة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز (2025-2026)، بإقامة الجولة 14 من المسابقة، ليبدأ فصل جديد في المنافسة على لقب الهداف.

وتنطلق الجولة 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 السبت، بعد أسبوعين تقريبا من نهاية الجولة الماضية.

وقبل انطلاق الجولة 14، يقتسم صلاح محسن، مهاجم المصري البورسعيدي، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، مع صديق أوجولا، لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 5 أهداف لكلا منهما.

وفي الوصافة يأتي عدة لاعبين سجل كل منهم 4 أهداف، بينهم محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي)، وناصر ماهر وعدي الدباغ (الزمالك).

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة 14 من المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

صلاح محسن (المصري) - 5 أهداف

صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 5 أهداف

ناصر ماهر (الزمالك) - 4 أهداف

تريزيجيه (الأهلي) - 4 أهداف

عدي الدباغ (الزمالك) - 4 أهداف

أحمد فاروق (وادي دجلة) - 4 أهداف

عمر الساعي (المصري) - 4 أهداف

أسامة فيصل (البنك الأهلي) - 4 أهداف

عبد الرحيم دغموم (المصري) - 4 أهداف

أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) - 4 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

الدوري المصري ترتيب الدوري المصري هداف الدوري المصري

