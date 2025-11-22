المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تأجيل المحاكمة.. حبس رمضان صبحي على ذمة قضية التزوير

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:29 م 22/11/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي لاعب بيراميدز

كتب: مصراوي

قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، تأجيل محاكمة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز و3 متهمين آخرين مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.

وتقرر تأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين إلى يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس.

وتمت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إيداع رمضان صبحي في قفص الاتهام استعدادًا لاستكمال نظر القضية.

ومن جانبه، أكد لاعب بيراميدز أثناء استجوابه أمام المحكمة، أنه لا يعلم شيئًا عن الشهادات أو كراسات الإجابات محل الاتهام، قائلاً إنه لم يشاهدها مطلقًا ويثق في الله.

وجاء تأجيل القضية بناءً على طلب دفاع المتهمين لغياب المحامي الأساسي لرمضان صبحي لأسباب صحية، ومنحه مهلة لاستكمال المرافعات والاطلاع على المستندات.

رمضان صبحي بيراميدز حبس رمضان صبحي

التعليقات

