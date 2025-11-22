شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعًا، بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز و3 متهمين آخرين مع استمرار حبسهم على ذمة الاتهام بالتزوير.

وتقرر تأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين إلى يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس.

وجاء تأجيل القضية بناءً على طلب دفاع المتهمين لغياب المحامي الأساسي لرمضان صبحي لأسباب صحية، ومنحه مهلة لاستكمال المرافعات والاطلاع على المستندات.

ويستعرض لكم التقرير التالي أبرز نجوم الساحرة المستديرة، الذي ظهروا "خلف القضبان" من أجل الخضوع للمحاكمة

عمرو سماكة

حضر اسم عمر سماكة، لاعب الأهلي والترسانة الأسبق، بين نجوم كرة القدم الذين تعرضوا للمحاكمة، ففي يوم 10 من أبريل 2010، صدم عمر فتحي الشهير بعمر سماكة أحد المواطنين بسيرته خلال عودته إلى منزله.

وسرعان ما تم إلقاء القبض على سماكة، بعد أن تسبب في حدوث إصابات خطيرة للمجني عليه، لتقرر بعد ذلك محكمة جنح أول أكتوبر الحكم على اللاعب بالسجن لمدة سنتين مع دفع غرامة مالية للمجني عليه، قدرها 100 ألف جنيه.

محمد عباس

شهد فبراير عام 1985 إلقاء القبض على نجم الأهلي، محمد عباس، خلال تواجده في شقة مشبوهة رفقة مجموعة من أصدقائه، وهم يتناولون مخدر "الحشيش" ليتم إلقاء القبض عليه، وإلقائه بالسجن.

لكن عباس استطاع الهرب من السجن، خلال أحداث الأمن المركزي عام 1986، واستمر هاربًا لمدة 4 أيام قبل أن يقرر العودة وتسليم نفسه مرة أخرى، وحصل بعد ذلك على براءة مع دفع كفالة (500 جنيه).

واتنهت بعد هذه الواقعة مسيرة محمد عباس في الملاعب، وعقب ذلك تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى وحكم عليه بالسجن، وتم تنفيذ الحكم.

جورج بيست

على الرغم من اعتبار الراحل جورج بيست، أسطورة خالدة لنادي مانشستر يونايتد، وأحد أعظم المهاجمين على مر العصور، فقد أدين بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، والاعتداء على ضابط شرطة، وبعد ذلك فشل في الرد على الكفالة، ليخضع لعقوبة السجن بعض الوقت.

وقضى جورج بيست ثلاثة أشهر في السجن مرة أخرى في عام 1984 وكان عليه أن يقضي عيد الميلاد في ذلك العام مسجونًا في سجن فورد المفتوح.

فريدي رينكون

يعد فريدي رينكون، أحد أبرز نجوم المنتخب الكولومبي، وقد برز خلال نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، وساهم في تأهل منتخب بلاده ثلاث مرات متتالية لكأس العالم خلال نسخ (1990 و 1994 و 1998).

ودافع رينكون عن شعار العديد من الأندية الكبرى، وهي: ريال مدريد ونابولي وبالميراس وكورينثيانز وأمريكا دي كالي، لكنه تعرض للسجن في البرازيل، منذ مايو إلى سبتمبر 2007 بتهمة غسل الأموال في بنما.

رونالدينيو

مما لا شك فيه أن رونالدينيو، يتواجد ضمن قائمة أهم وأبرز النجوم الذين مروا على الساحرة المستديرة عامة والمنتخب البرازيلي ونادي برشلونة بشكل خاص، حيث عرف بمهاراته الفنية العالية.

ولكن صُدم عشاق المستديرة خلال عام 2020، عندما تم إلقاء القبض على رونالدينيو برفقة شقيقه في باراجواي، بتهمة استخدام وثائق مزورة، قبل أن يتم الإفراج عنه في أبريل 2020 ووضعه تحت إقامة جبرية، نظير كفالة مالية.

بنجامين ميندي

تعرض الظهير الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، للاعتقال، لمدة تجاوزت العام، بسبب توجيه 6 تهم بالاغتصاب إليه، خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى أغسطس 2021، ولكن تمت تبرئته في الفترة الماضية من تلك التهم.

داني ألفيش

يعرف داني ألفيش، الظهير الأيمن السابق لنادي برشلونة ومنتخب البرازيل، بتورطه في الكثير من المشاكل داخل المستطيل الأخضر، لكن المفاجأة تعرض لأزمة خطيرة، عندما تم إلقاء القبض عليه في يناير 2023، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، قبل أن يتم الإفراج عنه في أبريل 2024.

بيتر ستوري

خضع لاعب أرسنال الأسبق، بيتر ستوري، لعقوبة السجن، لمدة تمتد إلى 3 سنوات، بسبب ثبوت تورطه في تزوير عملات معدنية، بالإضافة إلى 6 أشهر لإدارة بيت دعارة، وخلال وجوده في السجن، حكم عليه سنة أخرى بسبب سرقة سيارة.

أحمد فتوح

قضت محكمة جنايات مطروح، على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ، أثناء قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.

وعقب إصدار الحكم ضد فتوح، تم عقد مصالحة بين أسرة المجني عليه، بعد جهود الوساطة بين لاعب الزمالك عقب إخلاء سبيله وبين أسرة المجني عليه، ودفع الدية الشرعية، التي تجاوزت 10 ملايين جنيه لصالح الورثة.