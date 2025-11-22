اكتفى فريقا مودرن سبورت والبنك الأهلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء حذرًا شديدًا من الجانبين، حيث غابت الخطورة الحقيقية على المرمى معظم فترات المباراة، رغم محاولات متبادلة لكسر التعادل.

تفاصيل المباراة

انطلقت المواجهة بوتيرة متوسطة، وظل التعادل السلبي مسيطرًا خلال أول 30 دقيقة، في ظل انحصار اللعب في وسط الملعب واعتماد الفريقين على التنظيم الدفاعي.

وانتهى الشوط الأول دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني حاول كل فريق تحسين موقفه، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية حال دون تسجيل أي أهداف.

مرت الدقائق دون تغييرات على لوحة النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تعادل مودرن سبورت والبنك الأهلي بدون أهداف.

بهذا التعادل، رفع كلا الفريقين رصيده إلى 17 نقطة، ليرتقي مودرن سبورت إلى المركز العاشر، بينما صعد البنك الأهلي إلى المركز الثامن.