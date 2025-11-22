انتزع فريق طلائع الجيش تعادلاً مهمًا أمام ضيفه إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ودخل طلائع الجيش اللقاء بحثًا عن انتصار ينقذه من مراكز الهبوط، بينما خاض إنبي المواجهة بهدف تعزيز موقعه في المربع الذهبي، إلا أن المواجهة انتهت بتقاسم النقاط بين الفريقين.

تفاصيل المباراة

بدأ اللقاء بحذر واضح من الطرفين، واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 33، حين نجح أحمد العجوز في تسجيل الهدف الأول لإنبي من ركلة جزاء وضع بها فريقه في المقدمة.

وفي الشوط الثاني، حاول طلائع الجيش العودة للقاء، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 82 عبر حسام الدين سويسي الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

واستمرت المحاولات من الجانبين دون جديد، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.