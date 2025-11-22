المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

طلائع الجيش يخطف تعادلاً ثمينًا من إنبي في الدوري المصري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:00 م 22/11/2025
إنبي والجونة

طلائع الجيش يتعادل مع إنبي

انتزع فريق طلائع الجيش تعادلاً مهمًا أمام ضيفه إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ودخل طلائع الجيش اللقاء بحثًا عن انتصار ينقذه من مراكز الهبوط، بينما خاض إنبي المواجهة بهدف تعزيز موقعه في المربع الذهبي، إلا أن المواجهة انتهت بتقاسم النقاط بين الفريقين.

تفاصيل المباراة

بدأ اللقاء بحذر واضح من الطرفين، واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 33، حين نجح أحمد العجوز في تسجيل الهدف الأول لإنبي من ركلة جزاء وضع بها فريقه في المقدمة.

وفي الشوط الثاني، حاول طلائع الجيش العودة للقاء، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 82 عبر حسام الدين سويسي الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

واستمرت المحاولات من الجانبين دون جديد، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كاملًا، اضغط هنا.

