انطلقت اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت نتائج مؤثرة في جدول الترتيب، أبرزها استمرار سيراميكا كليوباترا في الحفاظ على الصدارة، وتعادلين غيرا ملامح المراكز المتوسطة ومراكز الهبوط.

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم

واصل فريق سيراميكا كليوباترا عروضه القوية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على فاركو بهدفين دون رد.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وانتهت مواجهة مودرن سبورت والبنك الأهلي بالتعادل السلبي، ليرفع كل فريق رصيده إلى 17 نقطة.

هذا التعادل منح مودرن سبورت التقدم إلى المركز العاشر، بينما صعد البنك الأهلي إلى المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، انتزع طلائع الجيش تعادلًا مهمًا أمام ضيفه إنبي بنتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، بينما وصل طلائع الجيش إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر، مواصلاً صراعه للخروج من مراكز الهبوط.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كاملًا، اضغط هنا.