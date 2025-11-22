المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

سيراميكا يعزز صدارته.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:37 م 22/11/2025
الأهلي وسيراميكا

سيراميكا يعزز الصدارة

انطلقت اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت نتائج مؤثرة في جدول الترتيب، أبرزها استمرار سيراميكا كليوباترا في الحفاظ على الصدارة، وتعادلين غيرا ملامح المراكز المتوسطة ومراكز الهبوط.

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم

واصل فريق سيراميكا كليوباترا عروضه القوية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على فاركو بهدفين دون رد.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وانتهت مواجهة مودرن سبورت والبنك الأهلي بالتعادل السلبي، ليرفع كل فريق رصيده إلى 17 نقطة.

هذا التعادل منح مودرن سبورت التقدم إلى المركز العاشر، بينما صعد البنك الأهلي إلى المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، انتزع طلائع الجيش تعادلًا مهمًا أمام ضيفه إنبي بنتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، بينما وصل طلائع الجيش إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر، مواصلاً صراعه للخروج من مراكز الهبوط.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كاملًا، اضغط هنا.

طلائع الجيش الدوري المصري إنبي مودرن سبورت ترتيب الدوري المصري سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg