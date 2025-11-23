المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
هشام نصر: أزمات الزمالك كانت "مخفية".. ونخطط لإصدار شركة كرة القدم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:29 ص 23/11/2025
هشام نصر في الزمالك

هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك

كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن إدارة القلعة البيضاء فوجئت بالمديونية الضخمة التي يعاني منها النادي، مشيرًا إلى أن هناك خطة لإصدار شركة كرة القدم بعد النجاح في مضاعفة موارد النادي.

وقال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر: "أغلب الأزمات داخل نادي الزمالك كانت مخفية، وفوجئنا بالعديد من المديونيات فوق ما قد تتخيله، لتتضاعف مديونية الزمالك مرتين ونصف تقريبًا عما كنا نتوقعه، ولا أنكر أنه كان يجب أن نلجأ للمصارحة والمكاشفة، وفوجئنا بإيقاف قيد لفريق الكرة الطائرة بسبب لاعب له مستحقات من عام 2022".

وتابع: "نحن بصدد إصدار شركة كرة القدم، وهي ستكون القاطرة الرئيسية لنادي الزمالك، وعندما يتم الفصل بين النادي وفريق كرة القدم، سيتم تخفيف العبء على أعضاء الجمعية العمومية وسيكونون راضيين بشكل كبير، وسوف نحدد نسبة للاكتتاب من الجماهير ذاتها لتشارك في شركة كرة القدم".

وأكمل: "عندما استلمنا النادي كان هناك إعلان وحيد على قميص الفريق والآن سنصل إلى 8 إعلانات تقريبًا، والموارد تضاعفت 4 مرات تقريبًا، والفارق في عقود الرعاية مع الأهلي بسبب "الإرث"، لأنه تم إبعاد العديد من الأشخاص المحبين والراغبين في مساعدة النادي، ولا نزال نعاني من هذا الأمر".

وواصل: "لا يوجد فريق كرة قدم يحقق أرباح في مصر، النجاح حدث عندما تحول الأمر لمعيار عقاري، بسبب وجود 4 فروع لدى النادي الأهلي على سبيل المثال، ونادي الصيد لديه 3 فروع، والجزيرة والزهور لديهم فرعين، بينما الزمالك عانى من عدم الاستقرار في آخر 20 سنة".

وأتم: "الزمالك عليه 2.5 مليار جنيه ديون، ونحن نقاتل منذ عامين لإيجاد أي حلول".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك هشام نصر إدارة الزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

