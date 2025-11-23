كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن إدارة القلعة البيضاء فوجئت بالمديونية الضخمة التي يعاني منها النادي، مشيرًا إلى أن هناك خطة لإصدار شركة كرة القدم بعد النجاح في مضاعفة موارد النادي.

وقال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر: "أغلب الأزمات داخل نادي الزمالك كانت مخفية، وفوجئنا بالعديد من المديونيات فوق ما قد تتخيله، لتتضاعف مديونية الزمالك مرتين ونصف تقريبًا عما كنا نتوقعه، ولا أنكر أنه كان يجب أن نلجأ للمصارحة والمكاشفة، وفوجئنا بإيقاف قيد لفريق الكرة الطائرة بسبب لاعب له مستحقات من عام 2022".

وتابع: "نحن بصدد إصدار شركة كرة القدم، وهي ستكون القاطرة الرئيسية لنادي الزمالك، وعندما يتم الفصل بين النادي وفريق كرة القدم، سيتم تخفيف العبء على أعضاء الجمعية العمومية وسيكونون راضيين بشكل كبير، وسوف نحدد نسبة للاكتتاب من الجماهير ذاتها لتشارك في شركة كرة القدم".

وأكمل: "عندما استلمنا النادي كان هناك إعلان وحيد على قميص الفريق والآن سنصل إلى 8 إعلانات تقريبًا، والموارد تضاعفت 4 مرات تقريبًا، والفارق في عقود الرعاية مع الأهلي بسبب "الإرث"، لأنه تم إبعاد العديد من الأشخاص المحبين والراغبين في مساعدة النادي، ولا نزال نعاني من هذا الأمر".

وواصل: "لا يوجد فريق كرة قدم يحقق أرباح في مصر، النجاح حدث عندما تحول الأمر لمعيار عقاري، بسبب وجود 4 فروع لدى النادي الأهلي على سبيل المثال، ونادي الصيد لديه 3 فروع، والجزيرة والزهور لديهم فرعين، بينما الزمالك عانى من عدم الاستقرار في آخر 20 سنة".

وأتم: "الزمالك عليه 2.5 مليار جنيه ديون، ونحن نقاتل منذ عامين لإيجاد أي حلول".



